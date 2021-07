‘Me van a echar la madre los productores’: Hassam habla de MasterChef

Los realities son unos de los programas más populares en Colombia. Nada más en este momento, dos de los canales con mayor rating emiten cada uno su propio show: ‘Caracol Televisión’ lanzó ‘La Voz Kids’ el pasado 21 de julio y ‘RCN’ cautiva a su audiencia con ‘MasterChef Celebrity’ los fines de semana.

Precisamente, ese último ha estado en boca de los televidentes por diversas polémicas o por la salida de participantes muy queridos. Por ello, un usuario de Instagram aprovechó para preguntarle acerca del programa a Hassam.



El conocido humorista, famoso por sus personajes de ‘Rogelio Pataquiva’ y ‘Próculo Rico’, participó en la segunda temporada de ‘MasterChef’ (2019) y logró posicionarse dentro de los cinco primeros lugares de la competencia.



Además, fue parte de dos ediciones del ‘Desafío’, en 2013 y 2015, y sirvió de jurado en ‘Colombia Ríe’ (2018).

Teniendo en cuenta lo anterior, el comediante utilizó sus redes para responder a las preguntas de sus seguidores y, en medio de esa dinámica, despejó la siguiente duda: ¿MasterChef es libreteado?



Su respuesta fue: “Aquí me van a echar la madre los productores de televisión. Yo he estado en cinco realities y no son libreteados”.



Aunque la pregunta se refería específicamente a ‘MasterChef’, Hassam aprovechó para desmentir la creencia de que cualquier programa de telerrealidad está previamente escrito.



“Hay un equipo de guionistas que van estructurando la forma de acuerdo a lo que cada participante vaya mostrando. Ahí se forma una trama”, explicó.

Sin embargo, sus declaraciones no fueron suficientes para que los internautas cambiaran de opinión.



Hay quienes afirman que lo que ocurre es que “se editan para mostrar lo más interesante de cada participante”.

