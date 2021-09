El ‘vainazo’ de Gregorio Pernía que molestó a Carla Giraldo

Fueron varios los sucesos en el reality MasterChef Celebrity durante el fin de semana.



Este domingo hubo reto por equipos. El grupo que sacara una calificación más baja, debía ir a eliminación.



El sábado, el actor Gregorio Pernía presentó el mejor plato en el reto de salvación, por lo que no tuvo que cocinar en el reto de ‘el muro’, y tuvo la oportunidad de escoger a todos los integrantes de su equipo el domingo.

“Me dio vacío en el estómago y me empezaron a sudar las manos”, dijo Gregorio cuando lo llamaron al frente para hacer la selección.



Pernía debía tener en cuenta que su equipo tendría un integrante más y debía incluir a una de las dos personas con delantal negro (Carla o Marbelle).



“Voy a jugar con el corazón, con la amistad y con la lealtad, sin importar si hay mejores cocineros o no. Es que si juego con un equipo así, podemos ganar”, afirmó antes de comenzar la elección.

Mk Amo a Gregorio , soy del team ¡Aló papito! 😍#MasterChefColombia pic.twitter.com/c2OAB7YzNd — Karol Hernández✨ (@KaroHeernandez) September 20, 2021

Gregorio dejó claro que él escogió a quienes él consideraba “un buen elemento, un batallón del bien, un buen ser humano”.



El primer nombre que mencionó fue el del también actor Pity Camacho. La segunda persona que llamó para su equipo fue el comediante Frank Martínez, quien aseguró sentirse contento porque era la “primera vez que en una escogencia de reto por equipos no me dejan de último”.



Finalmente, seleccionó a la comediante Liss Pereira y aunque mencionó a su amigo Diego Camargo, no pudo llevarlo a su grupo porque había olvidado que debía escoger a alguien que tuviera delantal negro.



Así las cosas, nombró a la cantante Marbelle. “Por descarte entonces, Marbelle. Que es más afín a lo que uno es como ser humano”, comentó Pernía.



Durante el reto debían cocinar una preparación de alta cocina para un distinguido grupo de chefs profesionales, en 90 minutos.



Finalmente, el grupo liderado por Pernía ganó. Por lo tanto, Viña Machado, Catalina Maya, Carla Giraldo y Diego Camargo tuvieron que ir al reto de eliminación.

Viña: El balcón me tiene sin cuidado.

También Viña: Le hace show a Gregorio por su supuesta estrategia y de su supuesto complot.

Revísate querida. #MasterChefColombia#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/7zMjkBmlAI — Paula (@paulassamper) September 20, 2021

En ese momento, Gregorio se acercó a ellas para desearles suerte. Sin embargo, Viña lo rechazó y se retiró del restaurante mientras gritaba “¡vámonos!, ¡vámonos!”.



Cuando Gregorio le preguntó “¿Pero por qué así?”, ella respondió: “Porque si tu juegas, yo también”, mostrándose molesta con él.



Además, Carla también parecía estar enojada. Le dijo a Pernía: “Hay cosas que no. No, tu discurso no va, Gregorio”



En la entrevista final, al actor se le vio entre lágrimas, diciendo: “Lo material no es tan importante como la felicidad, la tranquilidad y la familia”.



Ante esta situación, varios usuarios en Twitter mostraron su indignación porque, según ellos, el grupo de ‘las 4 babys’, con su actitud, hizo llorar al actor.

