‘Los jurados prueban en caliente’: Frank sobre los retos de MasterChef

Frank Martínez es el comediante ‘revelación’ que se ha ganado el apoyo del público durante su participación en MasterChef Celebrity.



En varias ocasiones ha agradecido el apoyo que le ha brindado la audiencia durante su participación en el reality.



Esta vez,decidió responder a una duda que tenían muchos de los televidentes: ¿Por qué cuando dicen ‘manos arriba’, de la nada la cocina aparece limpia a pesar del ‘trajín’?



El comediante contestó en entrevista al portal ‘Colombia.com’ que hay personas encargadas de lavar los platos.



La gran revelación fue que, mientras lavan la loza, “uno termina de cocinar, levanta las manos y de una nos sacan a hacer las entrevistas. Entonces los chefs pasan por allá y prueban en caliente, porque muchas veces cuando a uno le juzgan el plato, ya está frío, pasa hora y media”.



Frank también comentó que tiene guardadas más revelaciones para los shows que planea hacer a futuro.



Sin embargo, no para de compartir sus impresiones en redes sociales.

En su cuenta en Twitter comentó: “El negro es lo mío. Estudiando y lavando ropa como un p... porque llevaba chiros para 2 semanas y ya ahí iba mes y medio”. Dio a entender, entonces, que no esperaba llegar tan lejos en la competencia.



Desde el principio aseguró que no sabía cocinar. “Bienvenidos a los nuevos seguidores pero no esperen mucho de mi, que cada día en MasterChef sufrirán más que viendo la pasión de Cristo”, publicó al dar sus ‘primeros pasos’ en el reality.

El negro es lo mío 😍😂

Estudiando y lavando ropa como un putas porque llevaba chiros para 2 semanas y ya ahí iba mes y medio 😰😂 pic.twitter.com/w6cX5Xk7jF — Frank Martínez (@frankelflaco) August 17, 2021

Asegura que tuvo que estudiar y aprender mucho y por eso ha llegado a los diez finalistas. Vale decir que, en muchas ocasiones, otros concursantes se han mostrado molestos por la guía que recibe de sus compañeros.



Sin embargo, en los últimos capítulos demostró que el aprendizaje ha dado frutos. Por ejemplo: preparó un plato de raviolis que fue ganador ante las exquisiteces de Marbelle, Viña y Pity Camacho.



La celebración de la victoria la hizo durante uno de sus shows en vivo y la compartió en su Instagram.



“Nadie daba un peso por mi”, gritaba.



El paisa, de 37 años, venía trabajando en su stand-up ‘Monólogos sin propina’. Ahora se ha encaminado en ‘Rela-House’, un nuevo proyecto que se presenta desde el 10 de agosto en el Teatro Nacional La Castellana. Allí está acompañado de grandes celebridades como Diego Trujillo, Carolina Cuervo, Tato Devia y Catalina Guzmán.



¿Soltará otro ‘datazo’ de MasterChef en el futuro?

