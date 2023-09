'MasterChef Celebrity' se ha convertido en uno de los realities favoritos de la televisión colombiana. Esta nueva edición contó con la participación de varios actores, influenciadores, comediantes, entre otros, que deben mostrar sus habilidades culinarias.



Este es conducido por Claudia Bahamón y calificado por los chefs Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier.

En redes sociales los televidentes e internautas suelen comentar las diferentes situaciones que pasan en cada capítulo. Además, suelen revelar cuáles son sus favoritos para que ganen el concurso de cocina.



Aún todavía quedan varios participantes en el programa, en Instagram, salió a la luz los nombres de quienes serían los cuatro finalistas de esta edición.



El encargado de filtrar esta información fue el periodista de entretenimiento Carlos Ochoa, quien también suele ser llamado 'la biblia de la televisión colombiana'. A través de un video reveló algunas primicias de esta producción.

“Alerta picante de spoiler de ‘MasterChef Celebrity Colombia’. Me contaron quiénes serían supuestamente los finalistas de este reality, que no le ha ido muy bien en rating”, empezó diciendo.



Luego, mencionó el nombre de la primera finalista: “Carolina Acevedo sería una de las cuatro finalistas. Me encanta, ¿será que gana?”, cuestionó.



Seguido a esto, reveló que la segunda finalista será la actriz cubana Daniela Tapia, quien también está participando en el nuevo reality 'Los 50' de 'Telemundo'. Según el periodista, otra mujer llegará a la final y se trata de la actriz venezolana Marianela González, mejor conocida como Nela González.



Por último, contó que entre el grupo de finalistas estaría el humorista Adrián Parada. Vale la pena mencionar que lo que menciono el periodista con solo suposiciones, pues faltan varias semanas para conocer a los participantes que llegarán a la final.



Asimismo, la producción para que no se filtre el ganador, graban cuatro finales y se revela el nombre del ganador hasta cuando se transmite el último capítulo.

Carla Giraldo revela detalles de Masterchef Celebrity

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

