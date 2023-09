Este domingo 3 de septiembre los participante de 'MasterChef' se enfrentaron a un nuevo reto creativo. Este es bastante popular, pues ya lo habían hecho en diferentes temporadas, y se trata que en parejas cocinen el mismo plato, pero en la mitad tienen un muro que no les deja ver que hace su compañero.

En esta ocasión los cocineros podían escoger a su compañero, en ese sentido las parejas quedaron de la siguiente forma: Juan Pablo Barragán con Natalia Sanint, Martha Isabel Bolaños con El Negrito W, Daniela Tapia con Zulma Rey, Diego Sáenz con Nela González y Adrián Parada con Carolina Acevedo.



Luego escogieron sus estaciones y en la mitad de ellas tenían un gran muro que no les permitía ver que hacía su compañero. Para este reto la clave era la comunicación, además, Christopher Carpentier le dejó en claro a los participantes que no podían mostrar nada por arriba ni por abajo del muro.



Mientras estaban en el reto, Daniela y Zulma tuvieron un error que fue tildado como “trampa” por los productores del programa.

¿Qué fue lo que sucedió?

En un momento, Zulma Rey se acercó al muro para escuchar las indicaciones que le estaba haciendo su compañera. Mientras hacía eso, ella estaba pelando una papa e involuntariamente dejo caer varias cáscaras en la pasarela.



Daniela vio eso, le comentó que mejor no pelara las papás, pese a que ella nunca había mencionado que estaba pelando papas.



Las actrices no se dieron cuenta de lo que había hecho y siguieron cocinando. Pero Claudia Bahamón les pidió que se quedaran quietas por tres minutos, algo que a ellas nos les pareció bien.

Ellas comentaron que no habían hecho nada, pero sus excusas y protestas no sirvieron de nada. “Te lo juro por mi abuela, que no nos mostramos nada”, comentó la cubana.



Por otro lado, en las entrevistas sus compañeros las criticaban, por qué creyeron que sí fue una acción planeada. “Es muy poquito tiempo de castigo. Aquí debe haber penas ejemplares. Las reglas son muy claras y son las que hacen que el reto sea tan divertido”, afirmó Marta Bolaños.



Esta no es la primera vez que han sido sancionadas, pues en retos anteriores han sido castigadas.

