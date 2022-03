Con el estreno de una nueva temporada del concurso de cocina 'MasterChef Celebrity', de 'Canal RCN', las redes sociales se van llenando de reacciones a medida que avanzan los capítulos.



Los más recientes episodios han provocado trinos y comentarios en contra de la participante Isabella Santiago, a quien además han comparado con Carla Giraldo, la última ganadora del concurso.

En el episodio del jueves, la actriz y modelo Isabella Santiago y el actor Ramiro Meneses tuvieron una discusión mientras se desarrollaba la prueba de esa ocasión: preparar un plato gourmet que pudiera llegar sano y salvo a su destino al ser trasladado por un domiciliario de la plataforma iFood.



El enfrentamiento entre Ramiro Meneses e Isabella Santiago por la cocción del atún se tomó las redes. Desde entonces han llovido críticas en contra de la venezolana.



En algunos de los comentarios, usuarios la han calificado de "oportunista", "prepotente", "mentirosa", entre otros. También han mencionado que "no la aguantan" por sus actitudes.

LEVANTEN LA MANO LOS QUE NO AGUANTAN A ISABELLA #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/xtX7PjuszZ — Camilo (@Camilo291202) March 10, 2022

Por su parte, Carla Giraldo fue polémica por las discusiones con los demás concursantes durante su paso por el concurso de cocina. De hecho, hubo televidentes que mostraron su desacuerdo cuando fue coronada como ganadora de la anterior versión de 'MasterChef'.



Durante la participación de la actriz, destacó su rivalidad con la comediante Liss Pereira, además de su amistad con Marbelle, Viña Machado y Catalina Maya, quienes se autodenominaban ‘Las cuatro babys’.



En Twitter, abundan los comentarios en los que los internautas mencionan y comparan a ambas actrices, pero varios usuarios han dicho que prefieren a Carla sobre Isabella e, incluso, que extrañan a Giraldo en el programa.



Este sábado, Giraldo reaccionó a la lluvia de mensajes y comentarios mediante un trino. "Anoche fui tendencia gracias a que me extrañan mucho en @MasterChefCo jajajaja no puedo de la risa. Los amo de verdad me dan vida", escribió. Y agregó que también extrañaba estar en la cocina.



Incluso hizo referencia a un comentario suyo durante su participación, en el que mencionó que sacaría a todos los participantes.

Anoche fui tendencia gracias a que me extrañan mucho en @MasterChefCo jajajaja no puedo de la risa

Los amo de verdad me dan vida

Y si , yo también extraño estar en la cocina más importante del mundo

Será q voy y los saco a todos ? Así como licué mis frijoles @PityCamachoR pic.twitter.com/S3tkIxqmbe — Carla Giraldo (@Carlagiraldoq) March 12, 2022

Por ahora, al menos en su perfil oficial de Instagram, Santiago no ha reaccionado ante la comparación con Giraldo.