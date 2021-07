Conozca cómo Nicolás de Zubiría llegó a ser jurado de ‘Masterchef’

La tercera temporada del reality ‘MasterChef Celebrity’, transmitido los fines de semana en el canal’ RCN’, ha logrado grandes índices de audiencia en el país.



Algunos televidentes han compartido en redes sociales sus reacciones al ver cómo integrantes de la farándula nacional se enfrentan a retos gastronómicos y hacen lo que varios denominan como “uno que otro desastre en la cocina”.



Este concurso no solo ha sido un éxito en Colombia. También, ha sido adaptado en diferentes países como Francia, España, México y Portugal.



Dentro de los aspectos más comentados se encuentra no solo el desparpajo de algunos participantes, también la retroalimentación que brinda el equipo de jurados compuesto por el chef colombiano de origen austríaco Jorge Rausch Gómez, el empresario gastronómico chileno Christopher Carpentier​ y el chef cartagenero Nicolás de Zubiría.

Precisamente este último fue invitado al programa más reciente de ‘Yo, José Gabriel’, transmitido los domingos en la noche en el ‘Canal RCN’. En medio de la entrevista, este amante de la cocina, de 38 años, compartió cómo fue el proceso de casting para llegar a ser jurado del reality:



“Me llama uno de los productores de programa y me dice que me necesita para un casting en una universidad de cocina. Me ponen una estudiante con una torta de chocolate enfrente y me dicen ‘pruebe’, previamente me han dicho que debía decir de alguna manera que estaba feo”, inició contando.



“Comienzo a argumentar con mentiras hablando de cómo podría estar feo el producto. Luego me cambian a la estudiante y me traen de nuevo la misma torta. Pero ahora debía decir que estaba delicioso. Empecé a jugar ahí, hablando de la preparación del chocolate y demás”, recordó sobre su primer casting.



Además agregó que en la segunda y última prueba se encontró con diferentes expertos en cocina de talla nacional con quienes compitió para quedar seleccionado:



“De ahí me llaman en un segundo casting. Llego y fue bastante intimidante. Ese día había por lo menos 30 cocineros y chefs colombianos consagrados, con restaurantes exitosos, gente muy ‘berraca’. Ahí me entero de que era para ‘MasterChef’”, mencionó al final.



