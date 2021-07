¿Los concursantes de MasterChef Celebrity tienen ayudantes?

MasterChef Celebrity se ha convertido en unos de los programas de televisión de mayor acogida en los espectadores, y es que cada capítulo logra al menos desatar risas por la particularidad de los platos que preparan los concursantes, o incluso ciertas ‘riñas’ que se dan entre ellos.



Lo cierto es que el formato, que tiene como jurados a los chefs de renombre nacional e internacional Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría Gómez y Christopher Carpentier, capta la atención de los usuarios de redes sociales a tal punto de cuestionar ciertas condiciones del programa.

Por estos días, muchos empezaron a preguntarse si los famosos participantes realmente son quienes cocinan los platos que presentan ante los estrictos jurados, pues al inicio muchos enfrentan varias dificultades con los ingredientes, la cocción o la estética en la presentación de las comidas, pero al final de la jornada presentan platos extraordinarios. Lo anterior lleva a cuestionarse si existen ayudantes que asistan a los concursantes al respecto o que incluso cocinen por ellos.



Es por esto que se volvió viral un video de @jctelevidente, un usuario que se dedica a crear contenido de entretenimiento desde ‘la pantalla chica’, pasando por los contenidos de las las plataformas de streaming, hasta datos curiosos sobre el séptimo arte.



El usuario respondió lo que realmente pasa en la famosa cocina del canal RCN, asegurando que existe una figura en el programa de MasterChef Celebrity que se conoce como ‘productor gastronómico’, quienes son de gran ayuda para los famosos participantes, aunque nunca aparecen en pantalla.

Según el joven, ellos son los encargados de asistir a los concursantes en temas de usabilidad de los electrodomésticos y demás utensilios de cocina, además de encargarse de los ingredientes, e incluso asistirlos en caso de que se corten o se quemen en el proceso. No obstante, el usuario aclara que los llamados ‘productores gastronómicos’ sí son chefs profesionales.



En este sentido, y de acuerdo con el creador de contenido, quien acumula más de 320.000 seguidores en la red social Tik Tok, los productores gastronómicos no son precisamente ayudantes directos de los concursantes, si la duda es si ellos cocinan por los famosos, la respuesta es un no rotundo .



“De hecho, los pueden orientar sobre cómo usar utensilios, reglas de seguridad en la cocina y si tienen una pregunta los pueden ayudar. Es decir, que su labor se limita a que todo está bajo control, pero de ahí a cocinarles a los participantes, eso sí que no”, aclaró.



