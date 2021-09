Conozca las parejas de los jurados de MasterChef Celebrity

La tercera temporada del reality ‘MasterChef Celebrity’, transmitido los fines de semana en el canal’ RCN’, ha logrado grandes índices de audiencia en el país.



Algunos televidentes han compartido en redes sociales sus reacciones al ver cómo integrantes de la farándula nacional se enfrentan a retos gastronómicos y hacen lo que varios denominan como “uno que otro desastre en la cocina”.



En este programa Jorge Rausch, Nicolás de Zubiria y Chris Carpentier, son los tres jurados encargados de evaluar los platos de los participantes y también sentenciar a los peores a usar el delantal negro de eliminación.



Aunque los televidentes suelen verlos en pantalla, poco se conoce sobre la vida privada y sentimental de estos personajes, quienes noche tras noche también se han venido ganando el corazón de los televidentes.



A continuación le presentamos quienes son las parejas de los tres jurados:

Jorge Rausch

El famoso chef colombiano Jorge Rauch, de 51 años, es novio de Nathalie Monsalve, una joven 'influencer', de 26 años, que publica contenido en redes como Instagram y TikTok.

De hecho, meses después de conocerse que era la pareja de Rausch y causar polémica por la diferencia de edad entre ambos, la mujer publicó un video titulado: 'Mi novio es chef', en el que revelaba cómo es ser la pareja del reconocido cocinero.



La joven, quien también es modelo, es hija de uno de los médicos que murieron por coronavirus durante el 2020 en el país, Gustavo de Jesús Monsalve, reconocido radiólogo de Villavicencio.

La pareja, que comenzó su relación cuando Nathalie tenía 24 años, permaneció separada por un tiempo debido a los estudios profesionales de la joven; no obstante, recientemente se habrían reconciliado.



Rausch tuvo una relación anterior con Orit Feldman, con quien tuvo a sus dos hijas Emma y Gabriela.



Nicolás de Zubiria

Nicolás de Zubirbia, de 37 años, es uno de los chef más reconocidos del país, es socio de ‘NN Food Hall’ y tiene varios ‘food trucks'.



Además de su éxito en el mundo culinario, también es muy afortunado en el amor. Se sabe que se encuentra casado y tiene dos hijos.



Su esposa se llama Daniela Vidal y coescribió un libro gastronómico, en compañía de su esposo, titulado ‘La cocina de mamá y papá’, en el cual la pareja comparte tips y recetas según la edad y etapa de un niño en desarrollo.

Es posible que todas estas recetas estén inspiradas en la experiencia vivida con su hija mayor Sienna, de 5 años, y su pequeño hijo Alessio, quien está próximo a cumplir su primer año de vida.



Sobre la historia de amor de la pareja, se sabe que se conocieron en octubre de 2012 durante una fiesta y cumplieron, hace unas semanas, siete años de casados.



En entrevista con ‘Lo sé todo’, Daniela comentó: “La verdad es que yo nunca he sido celosa y Nicolás es un caballero en todo el sentido de la palabra, es un hombre sumamente correcto, nunca me ha dado motivos para dudar ni pensar nada raro”.



Chris Carpentier

Christopher Alan Carpentier del Villar, más conocido como Chris Carpentier, es un empresario, chef y presentador chileno, de 48 años, que ha pisado fuerte en la industria del entretenimiento colombiana con su participación en el programa de 'RCN'.



El hombre, que tuvo un primer divorcio, se encuentra casado desde hace unos años con su actual esposa Alejandra Villarino, con quien tiene cuatro hijos: Augusta, Emma, Franco y Facundo.

“Me pasa algo raro que creo que no le pasa a mucha gente: la miro y me gusta como el primer día. Me imagino que es como cuando miras a alguien a los 60 años y la ves con la misma mirada que cuando tenía 20. Pienso que es bastante único”, aseguró el chef en una entrevista de 2018 para 'Nueva mujer'.



El famoso también contó que hace muchos planes con su esposa, con el fin de mantener la llama del amor encendida.



