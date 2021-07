'MasterChef Celebrity': ¿Qué pasa entre Carla Giraldo y Liss Pereira?

La tercera temporada de MasterChef Celebrity se ha convertido en el programa más visto los fines de semana en Colombia. Y es que esta edición, además de los entretenidos retos y el carisma de los concursantes, ha mostrado un ingrediente que ha conquistado la atención de la audiencia: la polémica.



A diferencia de las versiones anteriores, en esta se han develado rencillas entre algunos participantes. Ese es el caso de la actriz Carla Giraldo y la comediante Liss Pereira, quienes durante las grabaciones no se la llevaron para nada bien.

Esta semana Giraldo habló al respecto. Lo hizo en una transmisión en vivo en Instagram con Catalina Maya, Claudia Bahamón, Marbelle y Viña Machado, quienes se dieron cita para contar detalles del reality y responder preguntas de televidentes.



En un momento, Bahamón les preguntó a las participantes cómo era su relación con Liss Pereira.



Giraldo respondió: "No me la llevo muy bien con Liss por la manera en la que ella me habla y se expresa hacía a mí. Yo soy paisa y melosa, por eso me gusta que me hablen con amor. Mi forma de ser no se la lleva muy bien con ella".

Pero la disputa entre ambas se remonta a semanas atrás y ha dado de qué hablar, sobre todo en redes sociales.



Todo comenzó a finales de junio, en una entrevista con el programa 'Bravíssimo', del canal CityTv, donde Giraldo comentó que no tenían buena relación porque, según dijo, la comediante habría hecho trampa en una prueba del programa:



“En unos capítulos que no han mostrado nos dicen: ‘levanten las manos’ y terminamos el reto. Cuando yo volteo a ver, ella (Liss) estaba salseando, y ya habían apagado las cámaras, y yo le dije: ‘¿Por qué haces eso? No seas tramposa’, y me dijo: ‘pues si yo te viera haciéndolo yo no diría nada’, a lo que le contesté: ‘pues yo jamás haría trampa, así que jamás tendrías que decir eso de mí’, y ahí se rompió nuestra relación".



Esas declaraciones generaron revuelo entre varios televidentes, pues muchos consideran que Pereira es una de las participantes más respetuosas.



El conflicto llegó a su punto máximo el pasado 4 de julio, cuando se emitió un polémico capítulo en el cual el actor Mario Espitia resultó eliminado de MasterChef tras una inédita votación de sus compañeros.



En ese reto de eliminación, Ana María Estupiñán, Mario Espitia, Gregorio Pernia, Emmanuel Esparza, Catalina Maya, 'Pity' Camacho y Alicia Machado tenían que preparar unas réplicas de los nuevos postres de Juan Valdez.

Después de que la mayoría tuvo problemas preparando la crema batida, algunos optaron por ayudarse entre sí. Eso complicó la decisión del jurado del 'reality', que al final decidió que los concursantes votarían por quién debía salir.



Algunos lo llamaron 'exceso de compañerismo' y otros lo calificaron de 'trampa'. Lo cierto es que la situación caldeó la convivencia en el programa. “¿El ejemplo para tu hijo? ¿La mentira?”, le dijo Giraldo a Liss. La comediante le respondió: “Yo no estoy haciendo nada. Déjame quieta, por favor. No más”.



Después de esta escena, la producción del programa emitió las declaraciones de Pereira sobre lo que ha venido ocurrieron con Giraldo: “Me molestó mucho que me tildara de tramposa cuando yo ni siquiera estaba cocinando. Créanme que si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta”.



Incluso Mario Espitia, quien fue el eliminado, le reclamó a Giraldo desde la cocina, pidiéndole que dejara el tema a un lado, pues, según dijo, ya todos habían dicho la verdad y habían reconocido sus errores.



Por su parte, Liss Pereira no ha hecho comentarios al respecto fuera del programa.



Sin embargo, cabe anotar que, luego del altercado, el cual fue muy comentado en redes sociales, en otro reto del programa, Giraldo y Pereira tuvieron que trabajar juntas y llevaron una buena convivencia.



