El mensaje de Marbelle tras casi quedar eliminada de MasterChef Celebrity

En redes sociales ha sido tendencia el capítulo de este sábado del programa MarterChef Celebrity Colombia, en el que Pity, Viña y Marbelle se enfrentaron en un nuevo reto de eliminación.



La sorpresa estuvo minutos antes cuando el humorista Frank Martínez se salvó del 'delantal negro' luego de presentar un plato casi perfecto y recibir buenos comentarios de los jueces. No obstante, varios de sus compañeros, como Viña Machado, lo criticaron y demeritaron su trabajo.



Para la eliminación, los tres concursantes en riesgo tuvieron que cocinar lengua de res. Los comentarios fueron positivos y la decisión para sacar a alguno del programa fue difícil. Varios seguidores pensaron que la cantante de 'Amor sincero' iba a ser llamada para abandonar la cocina. Sin embargo, una decisión cambió el rumbo: no hubo eliminado esta semana.



Usuarios han reaccionado a esta determinación. Algunos la respaldaron y otros la criticaron e incluso han señalado de 'favoritismo' a uno de los jueces.



Marbelle, reconocida por canciones como 'Collar de perlas' y quien ha estado activa en sus cuentas personales, publicó un mensaje a través de Twitter en la mañana de este domingo: "Jaajajaja nunca dije que era la mejor cocinera del mundo... pero sí me da risa ver el hambre de fama de muchos que empezaron a ver la luz gracias a Masterchef... y se le pegan a Frank. ¡Qué pecao! (sic)".

La mujer fijó el trino en la parte superior de su perfil para que cualquiera que entre a su cuenta lo vea. Cuatro horas más tarde, volvió a trinar y publicó una foto suya en traje de baño de colores sobre un columpio azul en el mar, con el mensaje "aquí muy preocupada".

La mujer ha sido señalada por sus críticas, con su compañera Carla Giraldo, a otros participantes, entre ellos, Frank Martínez. Esto ha causado que su nombre sea tendencia este fin de semana.



Hace unos días, también fue polémica por sus comentarios sobre la alemana Rebecca Sprösser, quien fue expulsada del país; las acusaciones de Alicia Machado sobre xenofobia, y el paro nacional.



