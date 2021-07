La disputa entre Liss Pereira y Carla Giraldo en 'MasterChef'

En redes sociales se ha desatado toda una polémica entre algunos internautas debido a la disputa entre Carla Giraldo y Liss Pereira, ambas participantes de la tercera temporada del reality 'Masterchef Celebrity', emitido por 'Canal RCN' los fines de semanas.



En el capítulo de este domingo 4 de julio hubo un nuevo impase entre la humorista nortesantadereana y la actriz antioqueña.



Los hechos ocurrieron en medio de un reto de eliminación, en el que Ana María, Mario, Gregorio, Emannuel, Catalina, Pity y Alicia tenían que preparar unas réplicas de los nuevos postres de Juan Valdez.



Después de que la mayoría de los famosos tuvieran problemas preparando la crema batida - debido a que se les cortó más de dos veces - algunos decidieron ayudarse entre ellos. Los participantes confesaron la verdad ante Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier. Mientras los tres jueces deliberaban sobre la decisión que iban a tomar, ocurrió el enfrentamiento entre las dos famosas.



Si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta FACEBOOK

“¿El ejemplo para tu hijo? ¿La mentira?”, le dijo Giraldo a Liss. La comediante no se quedó callada como lo había hecho en otras ocasiones y le respondió: “Yo no estoy haciendo nada. Déjame quieta por favor. No más”.



Después de esta escena, la producción del programa emitió las declaraciones de la comediante acerca de lo que ha venido ocurrieron con Giraldo: “Me molestó mucho que me tildara de tramposa cuando yo ni siquiera estaba cocinando. Créanme que si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta”.



Esto último fue aplaudido por varios internautas. Por su parte, Mario Espitia, quien fue el eliminado en el último capítulo, le reclamó a Giraldo desde la cocina, pidiéndole que dejara el tema a un lado, pues, según él, ya todos habían dicho la verdad y habían reconocido sus errores.



¿Cómo comenzó la pelea entre ambas famosas?

Todo comenzó con un pronunciamiento de la actriz colombiana Carla Giraldo en el programa de televisión matutino ‘Bravíssimo’, del canal ‘CityTv’, el pasado martes 29 de junio.



En la entrevista realizada en vivo en el programa de entretenimiento se habló de su participación en 'Masterchef Celebrity'.



En el minuto 9 de la transmisión y en medio de una dinámica de uno de los segmentos del programa denominada ‘Un rapidito con’, la actriz comentó que no tenía buena relación con la comediante Liss Pereira, debido a que, al parecer, habría hecho trampa en alguna prueba.



“En unos capítulos que no han mostrado nos dicen: ‘levanten las manos’ y terminamos el reto. Cuando yo volteo a ver, ella estaba salseando, y ya habían apagado las cámaras, y yo le dije: ‘¿Por qué haces eso? No seas tramposa’, y me dijo: ‘uish, pues si yo te viera haciéndolo yo no diría nada’, a lo que le contesté: ‘pues yo jamás haría trampa, así que jamás tendrías que decir eso de mí’, y ahí se rompió nuestra relación”, contó con detalles Carla.

La revelación de este incidente sorprendió en ese momento en redes sociales, ya que muchos consideran que Liss Pereira es una de las participantes más respetuosas y una de las concursantes más activas.



Después de esto, Carla Giraldo compartió un peculiar tuit en el que hacía referencia a un incidente muy parecido al mencionado anteriormente. En este escribió: “NO ENTIENDO cuando la gente justifica la trampa, el robar, hacer daño y querer pasar por encima de los demás para lograr su cometido. Muy morrongos pues… Somos o no somos correctos. DECIR LA VERDAD NO ES HABLAR MAL. Que se sientan mal es otra cosa”.

NO ENTIENDO cuando la gente justifica la trampa , el robar, o hacer daño y querer pasar por encima de los demás para lograr su cometido .

Muy morrongos pues …

Somos o no somos correctos .



DECIR LA VERDAD NO ES HABLAR MAL

Que se sientan mal es otra cosa.❤️ — Carla Giraldo (@Carlagiraldoq) June 29, 2021

Muchos relacionar esta publicación como una indirecta a lo acontecido con Pereira, aunque nunca se mencionó su nombre.



