Así celebró Frank Martínez su 'salvación' en MasterChef Celebrity

El comediante y presentador antioqueño Frank Martínez es uno de los participantes que más respaldo ha tenido en redes sociales por su carisma y personalidad en el programa MasterChef Celebrity que se emite cada fin de semana en Colombia.



Su carrera tomó impulso hace un tiempo cuando participó en 'Los comediantes de la noche', del canal RCN. De ahí en adelante todo es historia. Ha presentado programas en el canal Telemedellín, tiene un Stand Up Comedy y un canal de YouTube. También ha trabajado en colectivos de humoristas y el canal Comedy Central.



Luego del capítulo de este sábado de MasterChef ha sido tendencia en redes sociales y muchos usuarios lo han respaldado. Luego de presentar su plato de ravioli y recibir buenos comentarios por parte del jurado, logró su 'salvación' y subir al balcón para evitar la eliminación.



Mientras se emitía el episodio, Martínez estaba en uno de sus shows en Medellín y grabó cómo el público reaccionó con emoción ante la decisión de los evaluadores. "Nadie daba un peso por mí", dijo. Lo compartió como un 'reel' en su cuenta de Instagram.

Pero no todo fue fácil. El comediante fue criticado por Carla Giraldo, quien opinó: "Si Frank sabe cocinar, como lo demostró, que lo haga solo". Y agregó: "Todas las preguntas que Frank hizo, se las respondieron los comediantes. Cría cuervos y te sacaran los ojos”.



Viña Machado también lo criticó: "La suerte del feo, la bonita la desea", frase que fue tomada por otros como una falta de respeto.



El hombre prefirió no reaccionar en el momento en el que se grabó el capítulo. Pero sí publicó contenido en sus redes este fin de semana. En un primer trino, escribió "hoy la cebra herida en medio de leonas". Más tarde, compartió la felicidad después de que los jueces evaluaran su plato: "Y se pudo. Ahí vamos, como dice Calle 13, 'haciendo lo imposible, me divierto'.

También fue sarcástico con su plato y publicó una foto suya con el mensaje "Frank 'el raviolo gigante' Martínez'.



Más tarde, el domingo, compartió un mensaje en su cuenta de Twitter que lo emocionó: "Ahorita me dijo el portero del edificio: 'Don Frank, anoche varios de los residentes gritaron su salvación como un gol de la selección'. Nos abrazamos y lloramos".

Ahorita me dijo el portero del edificio:“Don Frank, anoche varios de los residentes gritaron su salvación como un gol de la selección”

Nos abrazamos y lloramos 😍😂 — Frank Martínez (@frankelflaco) August 15, 2021

La sorpresa en este capítulo se dio luego del reto de eliminación cuando los jueces decidieron no eliminar a ninguno de los participantes en riesgo: Carlos 'Pity' Camacho, Viña Machado y Marbelle. Este hecho ha causado revuelo en redes sociales.



