¿Cómo le fue a Claudia Bahamón cocinando en 'MasterChef Celebrity'?

Claudia Bahamón apareció este sábado en el set de 'MasterChef Celebrity' en una posición distinta. Por primera vez, la presentadora se puso el delantal y se le midió a participar en uno de los retos de la competencia.



Esto, debido a una propuesta de los concursantes del 'reality', quienes la retaron al tratarse de una prueba en la que debían preparar achiras, un plato típico del Huila, donde precisamente nació la presentadora.

Bahamón se ubicó en una de las estaciones y, al igual que los otros concursantes, se dispuso a cocinar. En el proceso se le vio segura, alegre e incluso ayudó a Ana María Estupiñán. Fue tal la sorpresa, que muchos vaticinaban que la presentadora sería la ganadora de la prueba.



El reto consistía en presentar el mayor número de achiras bien preparadas. Uno a uno de los concursantes fue pasando al atril donde se evalúan los platos y se destacaron Endry Cardeño, quien presentó 86 achiras; Viña Machado, 93, y Carla Giraldo, 113.



Pero las achiras más esperadas eran las de Claudia Bahamón. La presentadora superó al resto y, en total, preparó 132. Y no solo eso: el jurado las elogió. Jorge Rausch, de hecho, comentó que son las mejores que ha probado en su vida.



Así las cosas, la presentadora ganó el reto, cuyo premio era un pin de salvación para el reto de eliminación.



Como no podía usar ese beneficio, decidió cedérselo a quien más se acercó a su número: Carla Giraldo, aunque no le permitió hacer uso de ninguna estrategia, solo que disfrutara la inmunidad.

