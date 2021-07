‘Me quedo con esto’: mensaje de Bahamón tras duro ataque de Machado

Este fin de semana Alicia Machado, reconocida miss universo venezolana, encendió las redes sociales con sus polémicas declaraciones. A través de su cuenta de Instagram aseguró haber sido víctima de xenofobia durante su participación en 'MasterChef Celebrity Colombia', programa del canal 'RCN'.



(En contexto: Alicia Machado afirma haber sido víctima de xenofobia en Masterchef).

En la publicación, un video de 14 minutos, también arremetió contra la presentadora del programa Claudia Bahamón, expresando que: "Pena ajena Claudia Bahamón, creo que antes de que fueras una animadora ya estaba yo brillando en otros cielos. Y sí, siempre supe que estaba en un concurso culinario, las que no eran tus amigas las petulantes y xenofóbicas. La vida da muchas vueltas muñequita”.



Este mensaje, por su puesto, fue tendencia en redes sociales, canales en los cuales los internautas debatieron sobre la veracidad de los comentarios de Machado.



(Le recomendamos: El negocio, los peligros y dilemas detrás de la plataforma OnlyFans).



En un principio, aunque Bahamón no se refirió directamente al tema, sí publicó unas palabras en su cuenta de Instagram. En ellas, apuntó que en su corazón solo hay espacio para el amor y que, en su vida, siempre procura divertirse y poner límites.



"(...) No he cambiado. En mi vida siempre intento balance de divertirme y poner límites", escribió.



Además, resaltó que construir un mundo donde se acepten todas las opiniones empieza por cada persona y que "nada conseguimos llenándonos de odio a través de mensajes que se hacen vírales sin sentido", por ello hizo una invitación al respeto.



(Lea también: La sorprendente decisión de los jueces de MasterChef Celebrity).

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la imagen aquí).



Para muchos internautas, dicha publicación fue la clara respuesta al video de la ex miss universo. Pero, tras la eliminación de Machado del concurso, Bahamón se refirió directamente a la venezolana.



"A tu salida nos tomamos estas fotos. Unas palabras generosas y bellísimas de cariño. Sonreímos, nos abrazamos. Me quedo con esto", escribió la presentadora junto a una foto a blanco y negro de ambas.



(De interés: Las colombianas que saltaron a la fama gracias a los 'realities').



"Amor, respeto, entendimiento y admiración por ti Alicia", destacó. Al tiempo, invitó a todos sus seguidores a que viralicen el amor.



"Que el amor sea la tendencia", concluyó.

(¿Nos lee desde la App? Encuentre la imagen aquí).



La salida de Alicia, se dio porque el ingrediente principal del reto de eliminación: el arroz, quedó crudo. Una situación que los jueces del programa no aceptan y por la que también han salido otros concursantes como Lucho Díaz y 'Julito' Sánchez Cóccaro.



Tendencias EL TIEMPO

Más noticias