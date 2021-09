La razón por la que Chris Carpentier tuvo parálisis corporal por un mes

Christopher Alan Carpentier del Villar, más conocido como Chris Carpentier, ya se ha ganado su espacio en la televisión nacional colombiana. El empresario, chef y presentador chileno de 48 años ha pisado fuerte en la industria del entretenimiento del país con sus participaciones como jurado en las ediciones de MasterChef en Colombia.



Carpentier tiene gran presencia en redes sociales y ha colaborado con varias empresas que hacen presencia en el país, además de ser un confeso "enamorado de Colombia".



Sin embargo, más allá del reconocimiento que ha logrado en el reality que transmite RCN, es poco lo que la gente conoce sobre la vida y la carrera del chileno.



En entrevista en el programa 'Yo, José Gabriel', Carpentier contó detalles sobre uno de los momentos más difíciles de su carrera y de su vida en general. Este suceso lo vivió hace 20 años, cuando tenía 28 años, y empezaba a crecer como chef.



En ese momento invirtió grandes cantidades de dinero y abrió un restaurante. La mala noticia fue que el terreno que utilizó para construir el lugar estaba envuelto en conflictos legales y terminó enfrentándose a problemas económicos y familiares que lo afectaron psicológicamente.

Al momento de la quiebra, Carpentier sufrió un colapso nervioso que derivó en una parálisis corporal. “Se te caen como todas las patas de la mesa, la familia, el trabajo, tus sueños, ya no eres tan bueno como tú pensabas que eras. Ahí colapsé y me vino una parálisis completa; quedé moviendo solo los ojos. De un día para otro, estaba cocinando y me dio un colapso nervioso de todo lo que me estaba ocurriendo”, contó en la entrevista.



El chileno estuvo un mes con el problema de movilidad y expresó que fue un período en el que "aprendió mucho". Afortunadamente, Carpentier pudo superar esta etapa difícil y volver al éxito en su carrera como chef, a tal punto que hoy en día es una de las personalidades más importantes del mundo de la cocina latinoamericana.



