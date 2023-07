El programa de entretenimiento del canal RCN TV, ‘Masterchef Celebrity Colombia’ es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En un duro reto creativo, los cocineros se vieron enfrentados a realizar una preparación con legumbres, como frijoles, lenteja, arveja, garbanzo y arroz.

Zulma Rey, se robó el show en redes sociales al asegurar que este tipo de preparación “es más fácil, pues con esas comidas es con la mayoría de colombianos han sido criados”.



Tras una distribución de equipos y asignación de recetas por el actor Juan Pablo Barragán y por el reto de las caminadoras, los participantes se vieron enfrentados a una larga hora de estrés.

Durante, los capítulos del reality show se ha evidenciado una “rivalidad” entre la actriz Carolina Acevedo y el creador de contenido conocido como ‘El Negrito W’ hubo una nueva disputa.

La presentación del equipo de Biassini y el ‘Negrito’ él aseguró que la actriz tiene chistes “estrato seis”, lo que disgustó a Acevedo, quien le respondió, “eso no estuvo bien hecho, eso no fue un chiste, yo no soy amiga de él, para que me esté sacando esos chistes”.



Los usuarios de redes sociales, mencionaron que el ‘rifirrafe’ de estos cocineros, está bueno, pues en todos los ciclos se sacan la espinita.



Así mismo, Juan Pablo Barragán recordó el desplante de Francisca Estevez en el capítulo anterior, cuando él le preguntó si le aceptaría una cita y ella le respondió con un cortante “no”.

Jorge Rausch habla de MasterChef y de sus participantes

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

