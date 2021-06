Nuevo momento incómodo con Alicia Machado en ‘MasterChef Celebrity’

La tercera temporada del reality ‘MasterChef Celebrity’, transmitido los fines de semana en el canal’ RCN’ ,ha logrado grandes índices de audiencia.



Algunos televidentes han compartido en redes sociales sus reacciones al ver cómo integrantes de la farándula nacional se enfrentan a retos gastronómicos y hacen lo que varios denominan como “uno que otro desastre en la cocina”.



Este reality no solo ha sido un éxito en Colombia, pues ha sido adaptado en diferentes países como Francia, España, México y Portugal. Las estrellas y celebridades de esos países suelen enfrentarse a los retos culinarios.



Vale destacar que, en el caso de esta tercera temporada en el país, muchos internautas suelen mostrar su descontento con la ex Miss Universo venezolana Alicia Machado, quien, desde el primer capítulo, mostró una actitud poco amable con sus compañeros.



Apenas en el segundo capítulo, por ejemplo, se vivió un incómodo momento entre Machado y la comediante Liss Pereira, quien estaba organizando el menú de su grupo y mencionó que era importante que se escucharan entre ellas.



Ante este comentario, que parecía tener ánimo de unidad, Machado contestó de manera displicente.



En el capítulo más reciente, transmitido el fin de semana, los participantes tuvieron que cocinar para dos fiestas de 15 años. Las encargadas de seleccionar a sus grupos fueron la modelo Catalina Maya y la actriz Carla Giraldo.

Lo peculiar, para muchos usuarios en redes sociales, fue que a Alicia la dejaron de últimas.



“Otra vez me escogieron de última. No sé qué pasa, pero volví a ser la última”, dijo la modelo.



Esta escogencia tardía fue incluso celebrada por varios internautas. Muchos dijeron que ese tipo de situaciones ocurren debido a su comportamiento poco amable.



Dentro del mismo episodio llamó la atención de los televidentes que una salsa de aderezo para la carne, la cual era el aporte de Alicia, fue descartada a última hora por su capitana Catalina Maya, quien decidió no usarla.



“Me duele el corazón”, dijo la ex Miss Universo, comentario al cual la líder de grupo no le brindó mucha importancia.



“Yo tenía que tomar las decisiones y las tomé. El que quiera ir a llorar, que vaya y llore”, dijo Maya frente a la queja de Alicia.



Debido a estos incómodos sucesos, en redes sociales se han compartido diferentes memes y reacciones al respecto.

Otra vez Alicia Machado diciendo que es experta en algo y ese algo le sale mal#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/KuMOpASYnJ — yuyu 🧣 (@antidiscox) June 21, 2021

Alicia Machado parecia que iba a ser la villana de la temporada, pero ya vemos que no. La verdad me parece medio feo el hueco qje le estan haciendo hace rato ese geupito de Cata, Viña, Marbelle y Carla. #MasterChefCelebritycolombia — Liseth (@Miss_Malgenio) June 21, 2021

Alicia Machado tiene como 20 años fuera de Venezuela y todavía dice "Conchale vale, chamo" 😂😂😂😂 la amo, yo siento que nunca voy a perder mi acento tampoco. — Mariangela ღ (@MariangelaRR) June 20, 2021

