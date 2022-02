Ramiro Meneses, concursante de la cuarta temporada de ‘MasterChef Celebrity’, a través de su cuenta de Instagram, mostró a sus seguidores la alternativa que está usando para quitarse unos años de más y mejorar su apariencia.



Según la médica María Cabarcas, se trata de un tratamiento de rejuvenecimiento avanzado 3D, ambulatorio y nada invasivo, que se lleva a cabo por medio de una radiofrecuencia fraccionada que renueva las células de la piel mediante la inserción de micro-agujas y la exposición de energía de radiofrecuencia en la dermis, mejorando el tono y tensado de la piel.

De acuerdo con las explicaciones dadas por Ramiro Meneses, este es un tratamiento al que se ha venido sometiendo hace unos meses. Además, dijo que en medio de las grabaciones de MasterChef ha reforzado las sesiones debido al aumento de trabajo que ha tenido.



“En el último tiempo, he venido con un ajetreo de mucho trabajo y labor, horas largas, y las luces resecan la piel. Uno siempre está obligado a hidratarse, pero no siempre es así. Entonces, la piel siempre empieza a sufrir. Y, bueno, no tenemos 20 años”, aseguró el actor.

Además, María Cabarcas, la profesional que le está haciendo el tratamiento, compartió en sus redes que este procedimiento se concentra en papada, rostro, levantamiento de cejas y mejorar su contorno, y que es un refuerzo del trabajo que ya hizo hace dos meses.

