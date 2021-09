Concursantes de ‘MasterChef’ estarían cansados de RCN por sus ediciones

El programa ‘MasterChef Celebrity’ que presenta el ‘Canal RCN’ en las noches de los fines de semana, ha sido ampliamente comentado en redes sociales, pues ante cada capítulo los televidentes no dudan en escribir sobre su participante favorito o de las incidencias entre los famosos.



Los platos, los concursantes de esta temporada y las discusiones que allí se presentan, han hecho que el concurso de cocina continúe liderando los índices de audiencia en las noches de los fines de semana.



Según el portal ‘Rating Colombia’, el reality ocupó el primer lugar de sintonía durante el sábado 18 y domingo 19 de septiembre. En concreto, marcó 7.4 y 10.2 puntos respectivamente, por lo cual superó a programas como ‘Sábados Felices’ y ‘Los Informantes’, de ‘Caracol Televisión’.



En esta ocasión, los comentarios que hay sobre el programa son acerca de rumores sobre una posible reedición de los capítulos. Esto se da después de supuestas múltiples quejas por parte de los concursantes, quienes mencionan que el canal está haciendo una edición a su gusto.



La cuenta de Instagram ‘Mapa de famosos’, publicó una fotografía en la que mencionan que, al parecer, hay descontento entre los participantes por la edición que se ha hecho. “Supimos que en el ‘Canal RCN’ tienen trabajando a los editores del programa para cambiar algunas escenas de #Masterchef”, escribió el portal.



Así mismo, también afirma que uno de los capítulos que más ha generado ese descontento es en el que Catalina Maya presuntamente pierde a propósito, por lo que escribió: “¿La razón? Varios concursantes estarían disgustados por lo que muestran de ellos en el programa y el capítulo en donde Catalina pierde a propósito habría hecho estallar las protestas. Ya saben: si no ven mucha polémica en adelante, ya saben qué pasó”.

Es bien sabido que el show de televisión es pregrabado y se acabó hace un tiempo, por lo que los famosos ya saben quién ganó; no obstante, no tenían conocimiento sobre de qué manera iban a editar las escenas para presentarlas a los televidentes.



Por su parte, la modelo Catalina Maya mencionó en una entrevista para la ‘W Radio’ que el programa la ha hecho ver ‘malvada’ debido a la edición. “Yo nunca llegué a ese programa con esa intención. Yo sé que es muy difícil venir a decir que yo no soy mala, que soy buena persona, pero (el programa) está muy lejos de la realidad. La edición juega un papel muy importante”, puntualizó Catalina.

La también presentadora y locutora contó al citado medio que ella entró al reality con la intención de jugar. "Yo veía ayer el programa y decía: ‘Dios mío’. Puede hacer uno o dos comentarios o cositas así, pero es que dos horas en las que uno lo único que ve es una mujer malísima (...) Ya cuando se meten con el nombre, su integridad, los valores, eso ya tampoco", enfatizó, refiriéndose a que ella no es como se ve en pantalla.



Sin embargo, ante el rumor de los posibles arreglos que le harían a las escenas, ‘RCN’ no ha publicado nada en sus portales ni ha comentado públicamente que hará cambios.

