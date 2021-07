Los mejores memes de la discusión entre Liss y Carla en ‘Masterchef’.

Una nueva discusión se desató entre la humorista Liss Pereira y la actriz Carla Giraldo, participantes de la tercera temporada de ‘Masterchef Celebrity', ‘reality’ emitido por el canal ‘RCN' los fines de semana.

Los hechos ocurrieron en el capítulo de este domingo, 4 de julio, cuando algunos de los participantes estaban en un reto de eliminación que consistía en preparar unas réplicas de los nuevos postres de la marca Juan Valdez.



Al parecer, los famosos tuvieron problemas para preparar la crema batida del postre. Por esta razón, comenzaron a ayudarse entre sí y a seguir consejos de las personas que no se encontraban cocinando en el reto, entre las cuales se encontraban Giraldo y Pereira.



Más tarde, los participantes del reto confesaron la verdad a los jurados. Mientras ellos deliberaban sobre quién sería el eliminado en esta ocasión, empezó el enfrentamiento entre la humorista nortesantadereana y la actriz antioqueña.

“¿Ese es el ejemplo para tu hijo? ¿La mentira?”, dijo Giraldo, quien ya había afirmado en el programa ‘Bravissimo’ que Pereira aparentemente hizo trampa en otro capítulo.



La comediante no se quedó callada y le respondió: “Yo no estoy haciendo nada. Déjame quieta, por favor. No más”.



“Me molestó mucho que me tildara de tramposa cuando yo ni siquiera estaba cocinando. Créanme que si me merezco un premio es por no haberle metido un puño en esa jeta”, agregó Pereira, en sus declaraciones sobre lo ocurrido en el programa.



A raíz de este ‘rifirrafe’, muchos espectadores reaccionaron en sus redes sociales y crearon divertidos memes. A continuación podrá ver algunos de ellos.

#MasterChefCelebrity este capítulo de hoy está peor que la junta de ecomoda 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/OTOaWcqMI5 — Kasandra Acosta (@KasandraAcost16) July 5, 2021

Varios internautas también se refirieron a Juan Valdez, afirmando que la marca recibió ‘publicidad’ justo en el capítulo que, para muchos, ha sido el más polémico.



Los de Juan Valdez viendo que solo querian publicidad y terminaron armando severo desmadre JAJAJAJJA #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/VleMEdWUPT — Vale (@valewritesstuff) July 5, 2021

Los dueños de Juan Valdez: #MasterChefCelebrity



"Hablen bien o hablen mal, pero que hablen". pic.twitter.com/FvmMBD36aF — ElSincero (@jagalindozab) July 5, 2021

Por otro lado, existieron usuarios que se pusieron de lado de alguna de las participantes.

Carla Giraldo con la trampa de los demás // Carla Giraldo con la trampa de la amiga #MasterChefCelebrity #TeamLiss pic.twitter.com/1weVHSZzHb — ❤𝕬𝖓𝖉𝖗𝖊𝖆 𝕭𝖆𝖗𝖆𝖏𝖆𝖘 𝕾𝖚𝖆𝖗𝖊𝖟💗 (@Andrea_Barajas_) July 5, 2021

