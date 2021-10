Los memes que dejó el más reciente capítulo de MasterChef Celebrity

'MasterChef Celebrity', el programa que puso a competir en la cocina a varias personalidades de la farándula colombiana entró en su recta final y, como todos los fines de semana, llenó de emoción a los televidentes con un nuevo episodio.

En esta oportunidad los participantes viajaron a Paipa, Boyacá, y desde esa locación cumplieron con un reto en el que tuvieron que formar parejas. Cada dupla contó con un tiempo diferente que la ponía en ventaja o desventaja, lo que dejó al borde de los nervios a más de uno.



Hubo un giro en los acontecimientos: esta vez comensales invitados fueron quienes juzgaron los platos y no los chefs.



Por otro lado, la comediante Liss Pereira y la modelo y actriz Viña Machado fueron tendencia porque no pudieron ocultar sus inconformidades hacia la otra, pese a que debían trabajar juntas.



(Le puede interesar: Video: en pleno concierto, Mike Bahía le pide matrimonio a Greeicy Rendón).



Los internautas no tardaron en tomarse las redes sociales para expresar sus reacciones frente al último capítulo y comentar sobre la actitud de cada concursante.



Estos son algunos de los memes que rondaron por Internet:

Viña pensando que ella iba a ganar!!!#MasterChefCelebrityCo pic.twitter.com/oy2RPyOxb5 — Derly Paola Sanche D (@Pao_rockera1119) October 10, 2021

Cuando faltan 8 minutos y todo va normal en el reto... Pero Gregorio no ha puesto a cocinar las truchas#MasterChefCelebrity#MasterChefColombia pic.twitter.com/7A72Tih18P — Chigüiro Sheriffista ⭐ (@ElTioChilango) October 17, 2021

Recuerde que la final de este 'reality show' se acerca, pues solo quedan cinco famosos en la competencia.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO