El pasado sábado 16 de septiembre se vivió una de las eliminaciones más difíciles para los jurados en 'MasterChef Celebrity', puesto que a esta hora de la competencia, los participantes ya muestran sus avances en la cocina y los errores que cometen son mínimos.



En esta oportunidad, quien tuvo que decir ‘adiós’ a la cocina más famosa de la televisión colombiana fue el presentador Diego Sáenz, a quien no le alcanzó para seguir al top 8.



El plato de Sáenz tenía varios ingredientes, pero uno en especial hizo que a los jurados no los convenciera: una salsa de mango y la baja presencia de sal.

En cuanto a las reacciones de sus compañeros al escuchar su nombre, fueron distintas, ya que dos de sus compañeras no mostraron ninguna emoción con respecto a su salida del reality.



Carolina Acevedo, Adrián Parada, Nela González y Natalia Sanint se mostraron tristes por la salida de Sáenz, mientras que Daniela Tapia y Martha Isabel Bolaños no mostraron ningún tipo de reacción.



(Le puede interesar: MasterChef Celebrity: Juan Pablo Barragán celebra su ascenso al top 8)

Bolaños, por su parte, manifestó: “No siento nada. Es una persona que no me sumaba mucho en la competencia”.



Más adelante, manifestó que cuando pueden subir al balcón, lo que se siente es felicidad, pero por respeto a quien tiene que marcharse no expresan esa felicidad.



(Lea más: Eliminación en 'Yo me llamo': tres participantes fueron expulsados y Amparo se molestó



No obstante, contó que se sentía tranquila y mostró gestos de felicidad ante las cámaras.



Con la eliminación de Sáenz, ya son ocho los competidores de esta cocina, que muy pronto evidenciará quiénes serán los cuatro cocineros que llegarán a la tan esperada final.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Joe Manganiello: ex-esposo de Sofia Vergara es visto con su supuesta nueva novia

Ariadna Gutiérrez habla sobre Gianluca Vacchi: ‘Estaba rodeada de gente aprovechada’

Shakira habla de posible gira mundial para 2024: no descarta incluir a Barranquilla