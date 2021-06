Los famosos que estarán en la nueva temporada de 'MasterChef Colombia'

Desde el 2015 se emite la versión colombiana de ‘MasterChef’, un programa de televisión en el que los participantes compiten por ver quién cocina mejor.

Luego del éxito de la primera edición, la producción lanzó la versión ‘Junior’ y ‘Celebridades’. Esta última ya ha tenido dos temporadas en las que ganaron el comediante Piter Albeiro y la cantante Adriana Lucía, respectivamente.



En 2021 saldrá al aire la tercera, que al igual que las anteriores, contará con Claudia Bahamón como presentadora y tendrá a Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Chris Carpentier como jurados.



Así mismo, actores, comediantes y cantantes, todos miembros de la farándula del país, acompañarán a los colombianos a través de sus pantallas en esta competencia. Conozca a continuación quiénes serán los participantes.

Marbelle

Para Marbelle la participación en realities no es algo nuevo, pues solía ser jurado en el ‘Factor X’, también del ‘Canal RCN’.

En su Instagram, la cantante de música tecnocarrilera, conocida por interpretar éxitos como ‘Collar de perlas’, ‘Cómo me haces falta’ y ‘Adicta al dolor’, escribió: “Feliz de experimentar un nuevo reto”.

Endry Cardeño

La cucuteña participó en ‘Los Reyes’, telenovela del ‘Canal RCN’ que estuvo al aire en el 2005 y, desde entonces, ha sido retransmitida en varias ocasiones.



También estuvo en ‘Chepe Fortuna’ (2010), ‘Casa de reinas’ (2012) y ‘La esquina del diablo’ (2015), además de ser parte de dos películas: ‘Muertos de susto’ (2007) y ‘Cheila, una casa pa´maita’ (2010).

En esta oportunidad le mostrará sus habilidades en la cocina al público, que ya la conoce por su larga carrera actoral.



Carla Giraldo

La actriz colombiana ha participado en producciones como ‘Me llaman Lolita’ (1999), ‘Cumbia Ninja’ (2013), ‘Loquito por ti’ (2018) y ‘Las muñecas de la mafia 2’ (2019). Además, incursionó como emprendedora al abrir la cafetería ‘El Industrial’, ubicada en la sabana de Bogotá.

Desde 2019 Carla no había aparecido en producciones televisivas, así que su participación en ‘Masterchef Celebrity’ significa su regreso a la pantalla chica.

Gregorio Pernía

Gregorio es otro cucuteño que también hará parte de ‘MasterChef’. El actor es recordado por sus papeles de ‘El coloso de Jalisco’ en ‘La hija del mariachi’ (2006) y ‘El Titi’ en ‘Sin senos sí hay paraíso’ (2016), por mencionar algunos.

Pernía compartió con alegría la noticia de que estaría en la nueva temporada del programa. En sus redes afirmó: “Prometo que mis mejores recetas las sacaré del corazón”.



Liss Pereira

La actriz, comediante y locutora de radio es una personalidad colombiana muy querida por sus seguidores en redes sociales, donde comparte constantemente sus ocurrencias.

Hace dos meses, cuando se anunció su participación en el programa, Liss escribió en sus redes sociales: “Ya casi...ya casi ...mejor me voy a dormir temprano porque mañana madrugo a este trabajo que me encanta y me tiene ansiosa”.

Ernesto Calzadilla

El galán venezolano vuelve a las pantallas siendo parte del elenco de este reality show, pues había estado alejado de ellas por un tiempo.

Anteriormente hizo parte de algunas telenovelas como ‘Amor en custodia’ (2009) y ‘Las santísimas’ (2015), y fue presentador de seis temporadas de ‘Yo me llamo’ (2011).



Aunque no se ha revelado todavía una fecha de estreno, los miembros del elenco han compartido en sus redes sociales detrás de cámara de las grabaciones, aumentando la expectativa de los televidentes.

Las demás celebridades que participarán son: Lorna Cepeda, Alicia Machado, Viña Machado, Francy, Catalina Maya, Pity Camacho, Mario Espitia, Frank Martínez, Lucho Díaz, Diego Camargo, Freddy Beltrán y Julio Sánchez Cóccaro.



