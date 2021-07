‘No quería más’: Lucho rompe el silencio sobre su salida de MasterChef

La historia de Lucho Díaz, un embolador de zapatos que pasó de trabajar en la plaza de Bolívar a ocupar un asiento en el concejo de la capital del país, ha inspirado a más de un colombiano.

De hecho, hace un par de años el canal ‘Caracol’ hizo una telenovela en su honor: ‘La gloria de Lucho’, producción que fue protagonizada por el actor Enrique Carriazo.



Y es que, la popularidad de este hombre es tal, que siempre ha estado en el radar de los medios. Por ello, fue llamado por la producción de ‘MasterChef Celebrity’ para hacer parte de la nueva temporada, al lado de personalidades como Emmanuel Esparza, Ana María Estupiñán, Carla Giraldo y Marbelle.

Sin embargo, en uno de los episodios más recientes la audiencia se sorprendió cuando Lucho se negó a cumplir con uno de los retos del programa, lo que ocasionó su salida.



La misma conductora del show, Claudia Bahamón, le insistió para que cocinara el arroz que los jueces pedían. Incluso, reunió por él los ingredientes necesarios, pero el hombre estaba obstinado en dejar el reality.



Durante el programa matutino de ‘RCN’ ‘Buen día Colombia’, Lucho Díaz contó que: “Ya estaba cansado, me sentía agotado y quería salir por la puerta grande”.



También zanjó una discusión que tenían los internautas respecto a una supuesta rivalidad con la cantante Marbelle, después de que ella ganara un reto en el que los participantes debían preparar morcilla.



Al respecto, Lucho comentó: “No, lo que pasa es que hay cosas que uno dice ‘oiga, pero si me esfuerzo y no, ¿qué hago aquí?’”.

Pese a que tuvo que decir adiós al programa, el cariño de los televidentes todavía se siente y lo manifiestan a través de las redes sociales del show y del propio Lucho.



Incluso recibió unas palabras de Claudia Bahamón mientras estaban fuera del aire. La presentadora afirmó: “Luisito es un ser humano divino, no por nada toda Colombia lo quiere desde hace muchísimos años. Es un hombre que ha demostrado que nada le queda grande”.

