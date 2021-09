‘Estoy cansada, yo no vine a eso’: Liss Pereira sobre peleas en MasterChef

Este sábado la tensión se tomó uno de los capítulos de MasterChef Celebrity.



El reality culinario ha acostumbrado a los internautas a las polémicas. Miles de usuarios en redes sociales discuten sobre lo que ocurre ‘dentro y fuera’ de la cocina.

En la noche el nombre de Liss Pereira se convirtió en tendencia en redes. Y es que ella y Viña Machado recibieron el peligroso ‘Delantal negro’ que las deja en riesgo de eliminación.



Ellas tuvieron este infortunado honor tras un reto de preparación de alas de pollo.

Liss Pereira podría salir este domingo. Foto: Canal RCN

En medio del reto no faltaron los ‘comentarios sueltos’ y las incomodidades, además de una suerte de “tensión”, tal como lo mencionó Carla Giraldo frente a cámara.



Cuando se conoció el infortunado veredicto para la comediante y para la actriz, el clima de incomodidad aumentó todavía más.



Este domingo una de las dos saldría de la producción, cosa que lamentaron los internautas, particularmente pensando en Liss, quien, para ellos, es una candidata a ganar el reality. También suelen elogiar su personalidad y su humanidad.



Sin embargo, Liss no fue tendencia por su delantal negro. O no solo por eso.



La comediante evidenció su frustración frente a cámara. Y no tanto por tener la posibilidad de decirle adiós al certamen como por el ‘clima negativo’ creado entre sus compañeros.

“Cuando nos unimos para joder a otro sin necesidad es muy fastidioso. Para mí es muy jarto”, dijo, enfatizando en que está agobiada por esa situación.



“Estoy mamada de la risita, la burlita y la cosita. Estoy muy mamada de eso, yo no vine a eso”, afirmó.



Ella aprovechó ese momento en que la ‘sangre hierve’ para lanzar una 'pulla' directa a Viña Machado y Carla Giraldo: “No puedo hablar porque si están Viña o Carla me dicen: ‘Pero no grite’ (…) Yo nunca había tenido estos problemas entre mujeres. No sé qué pasa acá”.



“Seguiré adelante y de no ser porque estamos en este punto de la competencia, me rendía; estoy muy cansada”, cerró.

Liss debería renunciar por su salud mental, se le ve el cansancio a esa pobre mujer

Master chef debería castigar el bullying y comportamientos que afecten el ambiente, es terrible que pase eso! Con gente adulta.#MasterChefCelebritycolombia — chigüiro (@chiguiroE) September 26, 2021

Tras el capítulo las reacciones en redes no se hicieron esperar. Muchos criticaron las actitudes de Carla y otros participantes hacia Liss. Lo consideraron incluso como ‘bullying’ en el programa. Otros, también lamentando lo ocurrido con la comediante, expresaron su afecto y su apoyo por medio de memes.



Como para que al menos el humor aplaque la incertidumbre.

Liss y Carla nos van a recrear esta escena próximamente #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/XpV5z16gkA — lau🇨🇴 (@sofiaaam__) September 26, 2021

Parce Liss se ha aguantado mucho a esas viejas, en verdad la considero

Yo ya me habría agarrado#MasterChefCelebritycolombia#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/9bYb5QcP9S — David L. Hamilton (@Colombiano915) September 26, 2021

¿Por qué apoyo a Liss?



Por qué ella es la única que se ha ganado su lugar sola,



Hasta los hombres y los comediantes le han colocado en ocasiones lo más difícil.



Yo te apoyo Liss, espero que ganes. #liss#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia#MasterChefColombia pic.twitter.com/Q6DHedHRTY — Horus 🔱 (@NeptunoRa) September 26, 2021

Hasta el momento quedan ocho participantes en MasterChef Celebrity. La eliminación más reciente fue la de Catalina Maya, una de las participantes más polémicas.



¿Quién deberá abandonar los hornos ahora?

