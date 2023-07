El programa de entretenimiento del canal RCN TV, ‘MasterChef Celebrity Colombia’ es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En el reto de eliminación más reciente, donde los participantes Álvaro Bayona, Daniela Tapia, ‘El Negrito W’, Martha Isabel Bolaños y Natalia Sanint se encontraban con delantal negro, tuvieron que realizar una preparación libre, para sorprender y convencer a los chefs de continuar en la competencia.

En los primeros minutos del capítulo, cuando los cocineros conocieron que debían realizar una preparación libre, ellos pensaron en sus mejores platos, con el fin de asegurar su permanencia en el reality show.



Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención de los televidentes fue la reacción de la actriz Martha Isabel Bolaños, conocida como ‘la pupuchurra’ quien entró en llanto al enterarse de que en la despensa de la competencia no había chontaduro.

Lloraba y se lamentaba, y todo por un chontaduro 🤦🏻‍♂️ #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/3wGKFwv0a6 — Fernand und Leclerc (@FernandLeclerc1) July 15, 2023

Varias veces, durante la competencia, la actriz aseguró que “cada vez que se acordaba, le volvía a dar el soponcio”, por lo que, los chefs que integran el jurado, le recomendaron solucionar la falta de un ingrediente, no enfocándose en algo que “no tiene solución”.



Por medio de las redes sociales, los usuarios no dejaron pasar desapercibido el momento, bromeando con memes y videos llorando, comentando la reacción de la ‘Pupuchurra’ al enterarse de que no había chontaduro.

No hay emoji o meme que describa mi cara viendo a Martha llorar, que fastidio #MasterChefCelebritycolombia #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/GgcS8xgyT8 — CCB (@ccb__) July 15, 2023

Martha ayer: yo soluciono rápido y con lo que sea *procede a hacer un pollo*

También Martha: sin chontaduro no hay receta *procede a llorar*#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/9sXad0bcDa — Goodspeed!💙✨ (@Lalalaso01) July 15, 2023

Tanto drama por el chontaduro y Martha resultó castigada por otras razones 🤷🏻‍♂️ #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/FaqLiWnK2l — Fernand und Leclerc (@FernandLeclerc1) July 15, 2023

“Ni yo le lloré tanto a mi ex como Martha al chontaduro”, “chontaduro es tendencia en Colombia”, “Martha hablando mal del arroz del Negrito, cuando ella colapsó por un chontaduro”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Tras la preparación de los cocineros con delantal negro, los chefs Chris Carpentier, Jorge Rausch y Nicolás de Zubiría, felicitaron a la comediante Natalia Sanint por su preparación y eliminando del concurso fue el actor Álvaro Bayona, quien presentó un pollo en salsa, pero no le presentó guarnición.

Jorge Rausch habla de MasterChef y de sus participantes

