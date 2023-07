El programa de entretenimiento del canal RCN TV, ‘MasterChef Celebrity Colombia’ es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

Reciba al instante en su WhatsApp, gratis, todas las noticias de Tendencias, curiosas, divertidas e increíbles de EL TIEMPO

En un duro reto creativo, los cocineros se vieron enfrentados a realizar una preparación en equipos con helado.

También puede leer: Masterchef Celebrity: un acelerado reto terminó en ‘pelea’ entre los equipos

Los cocineros tuvieron que preparar tres platos con helados: Baked Alaska de helado, galleta con helado de vainilla y helado frito de macadamia.



En medio de la competencia, Juliana Galvis y Juan Pablo Barragán, quienes trabajaron en equipo, para preparar galleta con helado, la actriz confesó que casi se ‘come a besos’ a Barragán.



Galvis aseguró: “casi me lo como a besos, él estaba haciendo varias cosas al mismo tiempo y me preguntaba qué más hacía. Además, preparó unas salsas de varios colores, que me tomó por sorpresa”.

Le puede interesar: Pasajero limpia restos de sangre y heces del viajero anterior: altamente peligroso

“Ya me estaba empezando a sentir un poquito estresada, por el tiempo y no teníamos la preparación completa, entonces, él me dice, no te estreses, estamos haciendo las cosas bien, no tenemos por qué preocuparnos”, dijo la actriz Juliana Galvis.



También, el actor Juan Pablo Barragán aseguró: “como era un reto de creatividad, le voy a meter fuego. Quise sorprender a mi compañera, voy a traer dos platos, le muestro dos decorados diferentes a Juli y voy a hacer cuatro salsas de diferentes colores, que yo le pueda decir, mira, tengo esto, esto, esto y esto ¿Cuál te sirve?”.

Juliana? Juliana la chica más dulce y tierna. Esa cara de amor con la que ve a los demás, es increíble.#MasterChefCelebrity — Lucecita Claros (@LuzClaros12) July 11, 2023

“Trabajar con Juan Pablo es demasiado divino, hizo mil salsas, no solamente las hizo, sino que, además, decidió ponerle color, amarillo y verde fosforescente” agregó Galvis.

Le puede interesar: La historia de la mujer que supuestamente se convirtió en monstruo en el Área 51

Las redes sociales no desaprovecharon la oportunidad para criticar el plato presentado por Laura Barjum y Diego Sáenz, quienes estaban encargados de presentar un Baked Alaska de helado y "no tenía un aspecto muy apetitoso".

Este Bake Alaska demuestra los efectos del calentamiento global 😬🌡️ #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/7AwiVnJVwC — Fernand und Leclerc (@FernandLeclerc1) July 11, 2023

Mi cara al escuchar lo que dice Diego sobre Laura en masterchef#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/KrbpFUmMc2 — TEFF (@EstefaniBedoya2) July 11, 2023

Al final, el reto de creatividad, fueron dos las parejas que se colocaron el delantal negro, las conformadas por Laura Barjum - Diego Sáenz y Álvaro Bayona - El Negrito W.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO