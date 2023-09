El actor Juan Pablo Barragán fue una de las celebridades más destacadas dentro de 'MasterChef Celebrity'. Su participación sorprendió a más de uno con sus recetas y gran habilidad culinaria.



Aprendizajes que le ayudaron a estar entre los ocho mejores de la competencia, sin embargo, un pequeño error en su última preparación lo sacó del show.

El pasado 22 de septiembre, el intérprete del 'Mono' en 'Lady, la vendedora de Rosas', se despidió de la cocina más famosa de Colombia, luego de que su plato fuera calificado por la tríada de chefs como algo 'confuso'.



El artista hizo unas croquetas de pescado con papas y espárragos que no logró impactar con su sabor, lo que hizo que su paso por el reality terminara antes de llegar al tan anhelado top 5

El hijo de Juan Pablo Barragán

Luego de su eliminación, el bogotano fue invitado a 'Buenos Días, Colombia' para hablar un poco de su trayectoria como nuevo cocinero, su carrera y algo de su vida personal.



Allí recordó que tenía un hijo de 27 años, con el que vivió la mayor parte de su vida y que sin duda, marcó su crecimiento y parte de lo qué es hoy en día.



A los 13 años, Barragán y su novia de entonces tuvieron a Johan, a quién logró sacar adelante, gracias a la ayuda de su abuela y su hermano.

Entre su familia y él mantuvieron la crianza de su primogénito, ya que la madre del mismo por motivos personales no pudo estar con el menor.



"Tener un hijo a esas edad es muy duro porque todo el mundo te dice que fracasaste en tu vida. Y, además, la mamá, por cosas del destino, tuvo que iniciar otro camino de vida y me entregó al hijo, Fui "papá luchón”, afirmó Barragán en una entrevista para los '40 principales', durante el programa de 'Los Impresentables'.



A pesar de que en varias ocasiones el artista ha contado que fue padre muy joven de su hijo no se conoce mucho, ya que Johan mantiene su vida personal en privado.

De acuerdo a lo dicho por su padre, este se encuentra terminando la universidad, en tanto comparte su pasión por el baile.



"Dentro de cinco años lo veo trabajando muy juicioso, siendo todo un profesional, lleno de amor por el mundo y bailando, que eso es lo que más le gusta", afirmó el cantante en entrevista con la revista 'Aló'.

Juan Pablo Barragán nos cuenta sobre su paso por 'MasterChef' | Bravíssimo

