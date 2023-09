El reality de cocina MasterChef está muy cerca de la final, haciendo que los participantes se esfuercen cada vez más en sus preparaciones para sorprender al jurado y asegurarse un cupo.



A medida que pasan los días, los retos son más estresantes para las celebridades, en especial los de eliminación. Aunque, algunos reciben grandes sorpresas, como Juan Pablo Barrangán.

En el episodio de este sábado los concursantes se enfrentaron nuevamente al reto de eliminación, en el que cocinaron un plato a elección libre, que fuese lo suficientemente especial como para demostrar qué tanto querían seguir en la competencia.



A excepción de Adrián, 'Negrito', Daniela y Carolina, que tenían un lugar asegurado en el balcón, las demás celebridades se esforzaron lo suficiente, durante 60 minutos, para hacer una preparación con la que se sintieran confiados.

Juan Pablo Barragán. Foto: RCN

Una de las personas que mostró nerviosismo durante el reto fue Juan Pablo Barragán, quien decidió arriesgarse con una receta de Carolina, quien le ayudaba desde el balcón.



Sin embargo, a pesar de la poca fe que algunos de sus compañeros, e incluso él se tenía, logró salvarse de la eliminación.



"Una de las razones por las que me quiero quedar es porque paso muy rico acá, he crecido como cocinero, he aprendido cosas"



"Barragan no se puede ir", expresó por su parte Carolina.



El actor pasó al atril con un plato que contenía salmón y una salsa de ajo sobre una cama de arroz con champiñones, al que le puso de nombre 'A mimir'.

Plato 'A mimir'. Foto: RCN

En esta ocasión las preparaciones fueron calificadas únicamente por los jurados Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch. El chef Christopher Carpentier no estuvo presente para juzgar las preparaciones.



El plato de Barragán obtuvo buenas críticas de los chef. Incluso, Rausch le dio su conocido reconocimiento de 'cachete' y le dijo que podía subir al balcón, salvándose así de ser eliminado y pasando a los ocho finalistas.



"Este es su mejor plato. El salmón impecable, la piel divina, la salsa perfecta...", señaló Rausch.



"Le agradezco a Carolina, porque creo que Carolina me escoltó en todo el plato", expresó entre lagrimas y sentimentalismo Juan Pablo.

Juan Pablo se salva de la eliminación. Foto: RCN

El actor se quedó sin palabras luego de escuchar a los jurados y subió al balcón en silencio y con lagrimas en los ojos.



"Pero di algo", señaló la presentadora Claudia al darse cuenta que Barragán estaba en completo silencio.



Sin embargo, algunos de los compañeros no estuvieron de acuerdo con que el actor subiese de una vez al balcón, señalando que esa receta era de Carolina y recibió apoyo de ella misma desde el balcón.



Por su parte, el eliminado del reto fue Diego con un plato llamado 'La duquesa', que contenía papá a la duquesa y langostinos bañados en salsa de mango.



A pesar de que los alimentos estaban bien cocinados, el emplatado no fue de total agrado para los chefs.



