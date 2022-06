El reto consistía en cocinar un plato sin ningún tipo de atadura. Es decir, los participantes tenían vía libre para demostrar sus habilidades de la manera que quisieran.



En medio de la prueba se presentó una situación curiosa en el grupo de famosos. Isabella Santiago tuvo un percance que casi termina en trampa.



(Siga leyendo: 'Betty, la fea' se va de Netflix: así fue la reacción en redes sociales)

Todo empezó cuando Christopher Carpentier y Nicolás de Zubiría explicaron la dinámica de la jornada:



“Van a tener 60 minutos para este reto, y dentro de ese tiempo deben mercar. Solamente, podrán ir una vez a la alacena” comentó de Zubiría.



Las celebridades fueron al mercado y tomaron todos los ingredientes que necesitaban para hacer sus preparaciones. Sin embargo, después de un rato, varios de ellos se percataron de que les faltaban algunos elementos.

​

Una de las que tuvo este problema fue Isabella Santiago, a quien se le olvidó tomar una barra de mantequilla. Este alimento era esencial en su plato por lo que la famosa se angustió al no tenerlo.



Santiago decidió entonces pedirle en voz baja un poco de su mantequilla a su compañero ‘Estiwar G’, quien no tuvo problema con ayudar a Isabella.



“Isabella llegó como con carita de perrito regañado, y pues le dije: cójala, socia'', contó Estiwar G sobre lo sucedido.



Aída Morales escuchó lo que estaba pasando entre los dos participantes y al parecer, no le gustó este tipo de artimañas: “Ay, pilas chicos. Así no está chévere el juego” reclamó la actriz.



Isabella Santiago por su parte se defendió diciendo que desconocía que no se pudieran prestar ingredientes y que lo que ella necesitaba era muy poco.



(Le recomendamos: Juanse Quintero y Johanna Fadul preparan maletas: la pareja se va del país)

¿Cómo fue el primer desafío por tiempo?

La primera vez que se realizó esta prueba en MasterChef Celebrity, ‘Estiwar G’ se coronó como el ganador y se llevó 30 minutos. En esa ocasión le siguió ‘Corozo’ con 25.



En el tercer puesto quedó Tatán Mejía con 20, ‘Chicho’ Arias con 15, Carlos Báez se llevó diez y todos los demás participantes tan solo cinco minutos.



La segunda vez que hicieron esta prueba creativa, Aída Morales fue a la que mejor le fue. La actriz logró llevarse 20 minutos mientras que a ‘Estiwar G’ no le fue tan bien en esta ocasión, logrando sacar solo 15 minutos. ‘Corozo’ sacó 10 minutos e Isabella Santiago logró los cinco aquella vez.

Más noticias

Sacerdote que ofició un matrimonio tuvo relaciones con el novio en Brasil

Se emborrachó, compró un caballo y ahora anda 'encartado' con él

ElCielo: ¿cuánto cuesta comer en el mejor restaurante de Colombia?

Modelo colombiana fue alcanzada por las llamas cuando iba a tomar un shot