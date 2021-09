Eliminan pin de inmunidad en ‘MasterChef’

‘MasterChef Celebrity’ ha generado miles de comentarios por parte de los televidentes gracias a sus polémicos participantes. Ante el revuelo producido por las estrategias de algunos participantes, el programa de ‘RCN’ modificó una de sus reglas.



El concurso de cocina continúa liderando los índices de audiencia de las noches de fin de semana en la televisión. Según el portal ‘Rating Colombia’, el show de ‘RCN’ ocupó el primer lugar de sintonía durante el sábado 18 y domingo 19 de septiembre. En concreto, marcó 7.4 y 10.2 puntos respectivamente, por lo cual superó a programas como ‘Sábados Felices’ y ‘Los Informantes’, del canal ‘Caracol’.

En capítulos pasados, el grupo de las ‘cuatro babies’, conformado por Marbelle, Viña, Carla y Catalina, fue duramente criticado. Algunos de los televidentes e internautas no estuvieron de acuerdo con las supuestas estrategias que Catalina utilizó para salvar a sus amigas.

Durante la polémica, Maya obtuvo el pin de inmunidad en una de las pruebas y participó con el resto de famosos de un ‘reto de campo’ en la ciudad de Cali. La prueba consistió en preparar una serie de fritos representativos de la gastronomía del Valle del Cauca y la ‘Sucursal del cielo’; sin embargo, para una parte de la audiencia todo quedó opacado por la ‘mala competencia’.



La actriz Viña Machado lideró el equipo verde que estuvo integrado por Pity Camacho, Diego Camargo, Carla Giraldo y Marbelle. En cambio, Catalina comandó el equipo rojo de Frank Martínez, Liss Pereira, Gregorio Pernía y Julio Sánchez Cóccaro.



Ante el mal rendimiento en la prueba de equipo, los internautas acusaron a Maya de ‘jugar para perder’. Es decir, dar lo menos para que sus amigas en el otro grupo ganaran ya que ella tenía el pin de inmunidad.



“Yo nunca llegué a ese programa con esa intención. Yo sé que es muy difícil venir a decir que yo no soy mala, que soy buena persona, pero (el programa) está muy lejos de la realidad. La edición juega un papel muy importante”, puntualizó Catalina en una entrevista para la ‘W Radio’, luego de las críticas por su estrategia.



Después de la visita a Cali, el capítulo del sábado 18 de septiembre tuvo como protagonista el reto de ‘la caja misteriosa’. Como es usual, la presentadora Claudia Bahamón inició el programa de cocina preguntándole a los famosos ¿qué podría estar debajo de la caja?

- No sé si lo hayan hecho, pero yo premiaría una de las cajas -mencionó el comediante Frank Martínez.



- O sea, ¿tú esperarías que debajo de una caja estuviera el pin de inmunidad? -replicó Claudia y añadió -No, no hay pin de inmunidad.



- Señores, vamos a comunicarles que nunca jamás habrá pin de inmunidad -sentenció Bahamón.

De esta manera, el concurso eliminó uno de sus incentivos que evitaba a los famosos ir a reto de eliminación.

Asimismo, se ha hecho énfasis en que los participantes tienen prohibido prestarse ingredientes o ayudarse entre ellos.



“Bien que no haya pin de inmunidad. Todos deberíamos cargar con la misma cruz”, comentó Viña luego de conocer la decisión de la producción.



Por su parte, Frank se mostró decepcionado porque no alcanzó a ganar el pin: “Nunca lo vi, nunca lo voy a ver y ya se me fue”.



Así las cosas, el programa está cerca de ingresar a sus últimas etapas y espera aumentar la exigencia en las pruebas para escoger a los cuatro famosos que irán a la final.

