El reto de eliminación del capítulo 32 de MasterChef Celebrity fue un momento de sorpresas, algunas no muy agradables, tanto para los participantes como para los televidentes del famoso reality de cocina.

En este capítulo, algunos de los participantes más fuertes usaron delantal negro por primera vez, ese fue el caso de Tatán Mejía y Manuela González.



Carolina Gómez se había ausentado de la cocina debido a algunos problemas de salud, por lo que regresó usando el delantal negro por reglas del juego. Durante el reto, Carolina empezó a sentirse mal, razón por la cual se tomó unos minutos para recomponerse. ¿Le jugó en contra?

Carolina mi reina ya esta de regreso pero con delantal negro para reto de eliminación #MasterChefCelebrity#MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/1Rid9BOGtm — н σ ʟ ʟ ʏ ⁷ ; 🇨🇴 (@_BestOfMeBTS_) April 3, 2022

Después de que cada participante presentara su plato, los jueces debatieron quién sería el eliminado. La tensión se convirtió en tristeza cuando pronunciaron el nombre de Carolina, quien era considerada una de las celebridades más fuertes en la cocina.



Sin duda, Carolina demostró su interés de permanecer en la competencia hasta el final, teniendo en cuenta que aseguró sentirse débil durante los 60 minutos que duró el reto.



"A veces la persona que se va eliminada se va por un error grande que comete, ese no fue tu caso. Fueron varias cositas que sumaron (...) Para empezar tu plato era mucho más sencillo, tenía menos esfuerzo y dedicación que los otros", fue el comentario que le hizo Jorge Rausch.

Que lindo fue ver a Carolina en #MasterChefCelebrityColombia, nos permitió conocerla más y ver lo bonita que es como persona, tan amorosa y alegre. Se la va a extrañar tanto! La amo!! #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/tpEvfz0wdG — Ceci🌸 (@Ceci_zampi) April 3, 2022

Tras conocer la noticia, Manuela González, Aída Morales y otros de sus compañerosse mostraron bastante conmovidos, algunos no pudieron contener las lágrimas.



"Para mí, siempre es muy difícil cuando conozco a alguien como Caro de tiempos atrás y tenerla en la cocina y marcar una raya y hacer una distancia profesional", fueron las palabras que le dedicó la presentadora Claudia Bahamón a la actriz y exreina de belleza.

Bueno me voy a seguir llorando la salida de Carolina Gómez de #MasterChefCelebrity #masterchefcelebritycolombia esos dos abrazos me representan 🥹 pic.twitter.com/m1aB5hYjC8 — Marce Ortiz (@marceRF10) April 3, 2022

Lamentablemente en mi final soñada ya no estará Carolina Gomez 😭



Espero que Manuela Gonzales, Aida Morales y Tatan Mejía logren llegar a la final.



Aunque hay otros que son muy buenos cocineros y todo puede pasar.#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/tyIVtOraKi — Ghostface 🔪 (@SebastianL52327) April 3, 2022

Los usuarios en redes también se mostraron conmovidos con la eliminación de Carolina, quien con su carisma y manera honesta de jugar en la competencia se ganó el cariño de los televidentes.



Los internautas no dudaron en compartir uno que otro meme sobre la sorpresiva salida de la actriz.

Si estos días fueron duros sin Carolina no me imagino no volver a verla #MasterChefCelebritycolombia#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/3bAwMCo4e2 — L (@_NightVisions) April 3, 2022

"Quiero recordarles que aquí no hay grammys, no hay campeonatos, no hay coronas. Aquí todos somos iguales (...) No puedo sentirme más honrada de estar con ustedes, que grupo de gente tan maravillosa. Y que podamos decirnos las cosas en la cara desde el respeto. Que no se nos olvide eso nunca, por favor. Porque este programa lo ve el país y lo que nosotros decimos y hacemos cuenta", fueron las palabras de despedida por parte de Carolina hacia sus compañeros.

ES QUE ME TATUO ESTAS PALABRAS TAN HERMOSAS, SOS PURO AMOR CAROLINA GÓMEZ 😭❤ #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/N1K2JklBVr — Angélica 🌸 (@itziarilargia) April 3, 2022

La tusa que me voy a pegar donde carolina se me vaya no va tener nombre #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/Cngjpfjv4i — н σ ʟ ʟ ʏ ⁷ ; 🇨🇴 (@_BestOfMeBTS_) April 3, 2022

