Conozca al famoso que le ha dicho 'no' dos veces a MasterChef Celebrity

MasterChef Celebrity se convirtió en uno de los programas de la televisión colombiana más comentados del momento, y no solo por su comida y sus retos, sino por las polémicas generadas a partir de comentarios, reacciones y señalamientos entre los participantes del concurso.



(Se habrían filtrado los posibles finalistas de MasterChef Celebrity)

Precisamente esas peleas entre los famosos ha logrado que cada fin de semana el show televisivo sea tendencia en el país, tal como ha pasado en las últimas semanas con las disputas entre Frank Martínez, Carla Giraldo, Marbelle, Viña Machado, Catalina Maya y Liss Pereira.



(Recomendado: 20 años del ataque a las Torres Gemelas)



Ha sido tal el reconocimiento de ese programa que varios medios ahondan en sus personajes. En una emisión reciente de 'Yo, José Gabriel', que también emite RCN, el presentador José Gabriel Ortiz invitó al jurado chileno de MasterChef Christopher Carpentier.



Entre la conversación, Carpentier le preguntó al 'host' bogotano si sabía cocinar. La respuesta sorprendió a varios: "No, aprendí el mes pasado a calentar agua". Y agregó: "Me han propuesto entrar en dos oportunidad a MasterChef, pero yo les dije no; es que no sabía hacer nada".



(Carla Giraldo está esperando a que termine MasterChef para 'revelarlo todo')

En las anteriores temporadas 'celebrity' de MasterChef, Piter Albeiro y Adriana Lucía se llevaron el galardón final, tras vencer a sus compañeros en la cocina.



EL TIEMPO