En un episodio reciente de MasterChef Celebrity, el reconocido programa culinario, se desató una dura pelea entre dos de las participantes. La confrontación llena de tensión, dejó a todos los presentes sorprendidos y generó revuelo en las redes sociales.

Durante el capítulo del pasado miércoles, los concursantes de MasterChef Celebrity se enfrentaron a un reto en el que debían crear tres recetas utilizando harina: alfajores, cupcakes y churros. Un ingrediente que ha sido conocido por poner en aprietos a varios concursantes en temporadas anteriores, llegando incluso a recibir el temido delantal negro.

Sin embargo, lo que parecía una prueba dulce, desató un ambiente tenso y competitivo, que provocó un aumento de las emociones, llevando a varios concursantes a enfrentamientos verbales.

Se cocinan las peleas en MasterChef 🫣😤 pic.twitter.com/ietjWHuZp9 — Ana (@PuraCensura) July 5, 2023

¿Qué ocurrió entre la 'Pupuchurra' y Zulma Rey?

En esta ocasión, Martha Isabel Bolaños quién es conocida como 'Pupuchurra' y Zulma Rey tuvieron enfrentamientos, debido a que no se lograron poner de acuerdo con el término de la masa.

Desde el inicio, se percibió un choque entre las actrices. "Ella lo que había hecho era joder", expresó Rey, quién constantemente demostró su descontento con la actitud de la recordada 'Pupuchurra'.

Al tener desacuerdos por la consistencia de la masa, Martha Bolaños le reprochó a Zulma Rey diciéndole: "Esa no es la actitud", frase que desencadenó un pequeño enfrentamiento entre ellas.

No obstante, Karoll Márquez intervino en el conflicto, pero esto no evitó que Rey derramara algunas lágrimas, en donde se mostró un poco afectada. Además, el actor señaló que "Martha desconfía de la capacidad de Zulma", y así ha sido la mayoría del tiempo.

Más tarde, Martha se empezó a quejar con Karoll Márquez sobre el desempeño de Zulma Rey y de la forma en que preparó la masa. Al ver los alfajores en el horno, dijo: "Se están bajando".

Cuando llegó el momento de sacar los alfajores del horno, Martha tomó la iniciativa, pero desafortunadamente, la receta no salió como se esperaba. Los alfajores comenzaron a deshacerse y fue en ese momento que creció la tensión entre las participantes. "Te lo tiraste", recriminó Rey a su compañera.

"A mí me respetas Zulma, yo no hice nada mal, solo quería ayudar", expresó enfáticamente Bolaños en medio de la discusión.

Mientras tanto, Zulma Rey continuaba argumentando que la falta de cuidado de Bolaños había perjudicado la preparación: "Lo fuiste a sacar a las malas". A lo Martha Bolaños le responde molesta: "A mí me respetas".

Para nadie era un secreto que la tensión estaba en aumento y de hecho, los compañeros de ambas concursantes no dudaron en hacer comentarios cargados de picardía y sarcasmo. "Se van a agarrar de las mechas", "están en una balacera", expresaron algunos.

Al final, los polémicos alfajores les salieron caros, debido a que no lograron impresionar a los jurados, quienes comentaron que tenían más apariencia de galletas y además les faltaba relleno.

Por otra parte, dicho episodio generó un gran revuelo en las redes sociales y se convirtió rápidamente en tendencia.

"Zulma es tan paciente, tan linda, tan amorosa y trata de una u otra forma de arreglar las cosas con calma", "Martha no acepta que sí lo rompió al sacarlo y Zulma tratando todo con calma", "Qué feo tener un compañero con el que no se pueda hablar, Zulma tiene demasiada paciencia", "De verdad no me gustó la actitud de Martha, de verdad se pasó", fueron algunos de los comentarios hechos por los internautas.

MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

