Carla Giraldo y los memes que dejó la preparación del cuy en MasterChef

Una nueva fase de eliminación en MasterChef Celebrity, de RCN, se inició este sábado. El comediante Diego Camargo y la actriz Carla Giraldo salieron victoriosos de los retos.



El programa comenzó recordando la sorpresiva salida de Catalina Maya, una de las favoritas en la competencia. Luego se llevó a acabo el reto inicial, el cual consistía en hacer un postre utilizando una reconocida crema de avellanas. La prueba la ganó Camargo con un alfajor.



Posteriormente, los concursantes se enfrentaron a tres difíciles proteínas: el cabrito, el cuy y el chivo. Sin embargo, fue el plato típico del Nariño el que se llevó toda la atención del segundo reto del día.



Carla Giraldo, una de las participantes que debía preparar el cuy, se mostró impresionada por este reto. “No sé cómo quitarle los muslitos, son del tamaño de mi dedo”, indico.



Sin embargo, Gregorio Pernía llegó al rescate de Giraldo y, sin tapujos, despresó al animal para que la actriz pudiera continuar en su preparación.



Finalmente, pese a la dificultad, la preparación del cuy llevó a la actriz al balcón, con lo que se ganó la segunda inmunidad de esta fase de la competencia.



Mientras tanto, Esparza terminó condenado al delantal negro. Su punto flaco no fue el cuy, proteína que le asignó Camargo, sino el arroz, que no quedó en su punto de cocción.



En redes sociales, los memes del capítulo no se hicieron esperar.



De hecho, el programa entraría en una nueva etapa. Carla Giraldo, por su parte, manifestó que tiene un alto nivel de “maldad y competitividad”.

Yo cuando veo que le colocaron delantal negro a mi hombre #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/58lmN4pbpV — Rose (@Rose10602953) August 8, 2021

No sienten que cada episodio de #MasterChefCelebrityColombia es como ver la pelea de Yuberjen en los olímpicos?

Por lo menos en Japón sí sancionaron a los jueces…#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/Ktwz2c7cmE — Telecotilla (@Telecotilla2) August 8, 2021

Que no se note el favoritismo de Rausch con Carla Giraldo #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/docdGlcBoT — -Ann🌈🏹 (@AnnBerg_Live) August 8, 2021

Ahora si @carlagiraldo no dice nada y recibió ayuda de Gregorio, sino fuera por él, ni siquiera hubiera podido sacar las piernas de cuy #MasterChefCelebrity pic.twitter.com/ItPhfWqkoW — Juaco (@mandepalpan) August 8, 2021

#MasterChefCelebrity @gregoriopernia Te adoro Mi Colozo de Jalisco interpretado por el mejor actor y persona que he descubierto en Máster Chef. Me encantas Gregorio tienes mi corazón 💓 y todo mi apoyo. Fue una emoción verte cantar. pic.twitter.com/YHZEJZyZip — Monica Virguez Castro (@CastroVirguez) August 8, 2021

Clau tiene razón si tiene carita de cuy ay JAJSJAJSJAJA#MasterChefCelebrity pic.twitter.com/v05nYZRNTF — 𝑪𝒐𝒄𝒐 🇨🇴 (@LightsupxCoco) August 8, 2021

Hoy perdió Millos y ganó Carla Giraldo. Que noche tan amarga.#MasterChefCelebritycolombia pic.twitter.com/myTap2itzc — Julian Moncada (@JulianMoncadaE) August 8, 2021

