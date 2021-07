Mario Espitia habló sobre su polémica salida en MasterChef Celebrity

Esta tercera temporada de ‘Masterchef Celebrity’, emitida los fines de semana por el ‘Canal RCN’, ha sido escenario de polémicas entre los concursantes.



El capítulo que se emitió el domingo 4 de julio desató inconformismo entre las celebridades y comentarios negativos por parte de los televidentes.



Durante una de las pruebas en las que los cocineros debían replicar un postre de Juan Valdez, algunos presentaron problemas y recibieron ayuda, una acción que, al parecer, no está permitida en el reality.



Este fue el caso del actor Mario Espitia, de 37 años, quien fue eliminado de la competencia por votación.

¿Qué sucedió?

Además de Espitia, en el reto de eliminación estaban Ana María Estupiñán, Gregorio Pernía, Emannuel Esparza, Catalina Maya, Pity Camacho y Alicia Machado.



Cuando el actor estuvo en problemas por la crema batida, Gregorio le ayudó pasándole unos ingredientes.



Además, Ana María recibió ayuda de Espitia y finalmente, Catalina tomó una decisión apresurada sobre la hora: usó una de las muestras originales de la crema que debía imitar, según ella, porque se confundió.



Las acciones de estos concursantes desencadenaron enfrentamientos entre los demás participantes, por lo tanto, el veredicto de los jueces fue dejar la decisión del eliminado a los demás concursantes.



La votación de eliminación quedó así: 7 votos para Mario, 4 para Ana María y 2 para Catalina.

Declaraciones de Espitia

Respecto a su eliminación, Espitia publicó un video en su cuenta de Instagram en el que se refirió a generó su salida del programa.



“De verdad hay dos caminos. El camino del amor y el respeto, a pesar de cualquier calentura o atmósfera. O el camino en el que, sin importar qué, pasas por encima de las personas sin tener en cuenta su estado anímico. Yo escogí el primero, el de entregar amor y cariño”, comentó.

El actor también aseguró que se iba a inclinar por el “camino de la honestidad y el respeto”, por ello no daría declaraciones malintencionadas sobre lo ocurrido en la competencia.



“Hablaré de lo que pasó, pero bonito”, puntualizó



Además, dijo que “hay algo que he aprendido en la vida y es a no murmurar, no hablar mal de la gente porque ‘te pica’. No, yo trato de apartarme de eso”.



La salida fue polémica por los comentarios de participantes como Carla Giraldo y Marbelle, quienes no se tardaron en mostrar su inconformismo con lo sucedido. Por ahora, la competencia continúa y más enemistades mantienen la atención de los televidentes en las próximas emisiones del programa.

