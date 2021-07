La curiosa 'participante' que tendrá MasterChef este fin de semana

El famoso reality Masterchef Celebrity Colombia seguirá dando de qué hablar este fin de semana en su nueva emisión, cuando entrará a cocinar una nueva y curiosa participante.



Masterchef Celebrity se ha convertido en el programa más visto de los fines de semana. El programa, que se emite sábados y domingos entre las 8 y las 10 de la noche, tiene un rating de 10 puntos, según las cifras de Kantar Ibope Media.



Esta temporada, además de los momentos divertidos y curiosos de los participantes cocinando, ha estado cargada de mucha polémica por cuenta de las peleas entre los concursantes y hasta por acusaciones de trampa en el reality.



Y el capítulo de este fin de semana también promete dar de qué hablar. Esta vez, Claudia Bahamón, quien ha sido la presentadora de todas las temporadas del reality, se unirá a la cocina como una participante más.



Así lo han dejado ver los adelantos en televisión, que muestran que Bahamón se pondrá el delantal de los cocineros para preparar, nada más y nada menos, que un típico plato colombiano: las achiras.



Los adelantos han mostrado una actitud jocosa pero también nerviosa de la presentadora. Esto teniendo en cuenta que Claudia Bahamón es del Huila, la tierra de las achiras.



“Que ojalá me queden bien porque o sino en mi tierra me van a matar”, dice la presentadora.



Bahamón también ha bromeado al respecto en su cuenta de Instagram, en donde escribió: “¡La competencia apenas comienza y yo también vine a sacar famosos!”.



“Pido disculpas de antemano por si las moscas jajaja y les prometo diversión! Se me sale la ñiña que tengo en mi alma en esta cocinada!”, escribió la presentadora sobre su curiosa participación en el reality de cocina.



Tendencias EL TIEMPO

