Masterchef Celebrity: Carla Giraldo acusó a Liss de hacer trampa

La actriz Carla Giraldo, quien hace parte del elenco de la nueva temporada del reality ‘MasterChef Celebrity’, contó en entrevista con el medio de farándula 'Mapa de famosos' un incómodo momento que vivió junto a la comediante Liss Pereira.

Giraldo le relató a 'Mapa de famosos' que durante la grabación de uno de los capítulos del reality que no ha salido al aire, al final de un reto, Pereira habría seguido cocinando luego de que les dieran la orden de levantar las manos y parar.



"Levanten las manos, terminamos el reto y cuando yo volteo a ver, ella estaba salseando y ya habían apagado las cámaras". y continuó "¿por qué haces eso? no seas tramposa, le dije".



De acuerdo con la versión de Giraldo, la respuesta de Pereira fue que si esta última viera a la actriz en una situación similar, "no le diría anda" a lo cuál Giraldo respondió con contundencia "pues yo jamás haría trampa, entonces jamás tendrías que decir eso de mí".



Según la actriz, ese fue el momento el el que 'se rompió su relación' con Pereira.



La tercera temporada del reality ‘MasterChef Celebrity’, transmitido los fines de semana en el canal’ RCN’ ,ha logrado grandes índices de audiencia.



Algunos televidentes han compartido en redes sociales sus reacciones al ver cómo integrantes de la farándula nacional se enfrentan a retos gastronómicos y hacen lo que varios denominan como “uno que otro desastre en la cocina”.



Este reality no solo ha sido un éxito en Colombia, pues ha sido adaptado en diferentes países como Francia, España, México y Portugal. Las estrellas y celebridades de esos países suelen enfrentarse a los retos culinarios.



