'Siempre les parece injusto': Claudia Bahamón sobre MasterChef

MasterChef Celebrity se ha convertido en el programa más visto en las noches de los fines de semana, en Colombia. De hecho, hasta el momento, cada capítulo ha sido tendencia en redes sociales.



En la noche de este domingo, por ejemplo, la salida de Ana María Estupiñán dejó un sinsabor en los televidentes, pues para muchos de ellos, la eliminación de la actriz fue injusta.



(De interés: 'MasterChef Celebrity': ¿Qué pasa entre Carla Giraldo y Liss Pereira?).

Tras un reto de campo, en el que los participantes tuvieron que hacer algunas actividades extremas para conseguir los ingredientes para un asado familiar, el ganador fue el equipo azul, liderado por Pity Camacho.



Así las cosas, el equipo de Carla Giraldo, conformado por Marbelle, Ana María Estupiñán, Viña Machado, Emmanuel Esparza, Freddy Beltrán y Diego Camargo, tuvo que ir a eliminación.



(Lea también: Viña Machado revela que fue víctima de acoso por parte de un director).

Giraldo al haber ganado el 'ping' de inmunidad en el reto de la caja misteriosa no tuvo que cocinar y, además, pudo salvar a uno de sus compañeros de equipo. Finalmente, tras 'echarlo a la suerte', Viña Machado subió al balcón junto a Giraldo.



Por ende, Marbelle, Ana María Estupiñán, Emmanuel Esparza, Freddy Beltrán y Diego Camargo se enfrentaron, con una preparación libre, para no salir de la competencia.



(Puede leer: Conozca los ganadores de todas las temporadas de ‘MasterChef Colombia').

Solo sé que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier hacen su mejor trabajo FACEBOOK

TWITTER

En esta oportunidad, el comentario que más destacaron los jurados, Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier, fue el de no llevar platos con nombres que no correspondieran a la preparación. Razón por la cual, Ana María Estupiñán fue la eliminada.



Para los jueces, su sopa de cebolla no concordaba con la receta tradicional francesa y la cebolla no se había caramelizado lo suficiente.



Ante la salida de la actriz, muchos televidentes criticaron la decisión de los jueces en redes sociales, e incluso, algunos cuestionaron la transparencia con la que toman las decisiones, por lo menos, en esta temporada.



(Además: Ex participante revela cuánto pagan por concursar en ‘El Desafío’).

Sigo indignada que hayan sacado a Anita literalmente por haberle puesto al pan que hizo un nombre que no correspondía 🙄💆🏽‍♀️🤦🏻‍♀️#MasterChefCelebrity #MasterChefCelebritycolombia — Lucía 🌱”El Desarme fan” (@LuciaGranger19) July 19, 2021

En la vez pasada Catalina hizo trampa y no la sacaron, hoy el plato de Marbelle fue el peor y tampoco la sacaron.

Conclusión: al reality le interesa es el drama. Que temporada tan horrible mrk, sin duda la peor de todas. #MasterChefCelebrity — Lula🇨🇴 (@prioritylu) July 19, 2021

#MasterChefCelebrity ya perdió la idea principal que es la cocina.

Ahora es un show más, donde buscan reiting. La otra semana se va el español o Laisa, es tan predecible que como el reto quw ganó @CLAUDIABAHAMON — carlos restrepo (@CarlosBrok12) July 19, 2021

Ante la polémica, Claudia Bahamón compartió un comunicado 'editorial', en el que aseguraba que, cada capítulo, los jurados hacen su mejor trabajo.



"Hasta el momento nadie ha quedado contento con la persona que es eliminada cada fin de semana, siempre les parece injusto. Solo sé que Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier hacen su mejor trabajo probando y juzgando cada una de las preparaciones. Y al final, ellos son los que saben", expresó la presentadora en su cuenta de Instagram.



(Siga leyendo: Del campo a Instagram: la historia de 'El Borrego', el niño agricultor).



Por lo pronto, los seguidores del programa quedan a la espera de un nuevo capítulo en el que, al parecer y según los avances, las cosas van a cambiar dentro de la competencia. Por lo menos, así lo aseguró Frank.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO