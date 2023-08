En el episodio transmitido el martes 8 de agosto de la quinta temporada de 'MasterChef Celebrity' se desencadenó que llamo la atención cuando la actriz Carolina Acevedo enfrentó críticas hacia su plato por parte de los jueces del programa.



Durante el desafiante reto de eliminación, los participantes tenían la tarea de innovar y crear platos únicos utilizando ingredientes de su elección.

(Lea también: ‘Deja de actuar como estás actuando’: Claudia Bahamón a la ‘Pupuchurra’ en MasterChef).

(Le puede interesar: Con un desayuno en ‘olla’, Juan Pablo Barragán ganó pin de inmunidad en MasterChef).

La actriz decidió arriesgarse con una combinación que describió como 'Explosión de sabores': un puré de coliflor con chocolate blanco, acompañado de pollo y mantequilla avellanada.

Facebook Twitter Linkedin

El plato fue duramente criticado por los jueces. Foto: Captura de pantalla de YouTube @MasterChefColombiaOficial

La técnica está, independientemente de si te gusta o no te gusta FACEBOOK

TWITTER

Las críticas no tardaron en llegar por parte de los exigentes jueces Nicolás de Zubiria y Christopher Carpentier.



Centraron sus comentarios en la ejecución de la salsa, especialmente en la mantequilla avellanada, que consideraron carecía de sabor.





(Siga leyendo: Christopher Carpentier el jurado de MasterChef que se enamoró de Colombia).

Aunque la actriz se defendió, no pudo contener sus emociones y rompió en llanto en pleno set. "Cuando tengo rabia lloro, hace tiempo que no tenía tanta rabia", afirmó.



Incluso, Christopher Carpentier le ofreció un abrazo para brindarle consuelo en medio de su visible frustración y enojo. La tensión se mantuvo hasta que supo que no sería la eliminada, sus lágrimas mostraban que las críticas la habían afectado.



Al final del programa concluyó diciendo: "En el próximo reto voy a llegar y les voy a hacer una cosa más rara, a ver si me van a sacar por esa cosa más rara que les hice".

Carla Giraldo habla de su paso y victoria en Master Chef

SOPHIA SALAMANCA GÓMEZ

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Un reto lleno de sorpresas logró conquistar a los pequeños comensales en MasterChef.

Tras varias semanas enferma: Francisca Estevez regresó a MasterChef Celebrity.

Con un golpe y un plato que no conquistó: Laura Barjum se despidió de MasterChef.