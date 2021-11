‘No seas tramposa’: la fuerte crítica de Carla Giraldo a Liss Pereira

‘No feeling’. Con esa expresión describió Carla Giraldo su relación con Liss Pereira a propósito del esperado final de ‘MasterChef Celebrity', el exitoso ‘reality’ del canal RCN.



En entrevista con Marcelo Cezán y Mónica Molano en el programa Bravíssimo, de Citytv, Giraldo habló de un enfrentamiento verbal que tuvieron durante las grabaciones de un episodio y que no salió al aire.

La actriz contó que al finalizar uno de los retos notó que Pereira continuaba decorando su plato, acción que no está permitida ya que los jueces piden a los participantes que levanten sus manos para no sacar ventajas.



Carla increpó a Liss diciéndole: ‘¿Por qué haces eso?, no seas tramposa’, a lo que la comediante respondió: ‘Si yo te viera haciéndolo yo no diría nada’, por lo que Carla contestó: ‘Pues yo jamás haría trampa, entonces jamás tendrías que decir eso de mi’.



Liss Pereira, en la cocina de MasterChef Foto: Canal RCN

Tras ese incidente, cuenta Giraldo que la relación entre ellas quedó rota y que le molestó que la "malicia indígena de Liss", como la actriz lo dijo, podría favorecerla para ganar el concurso.



Incluso señaló que luego de este enfrentamiento las ‘Cuatro babys’ tuvieron que convertirse en una especie de ‘Policía’ para vigilar que Liss no siguiera sacando ventaja de las pausas obligatorias al final de cada preparación.



Carla también recordó que una vez tuvo un fuerte encontrón cara a cara con Liss, y aunque no reveló mayores detalles, sí admitió que tuvo que pedirle disculpas, que según ella nunca le respondió.



El premio para el ganador del concurso será de 200 millones de pesos y la final de esta tercera edición del 'reality' será emitida desde las 8:00 p. m. por el canal RCN.



