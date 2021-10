'Muy bien. Incomible': Carla Giraldo sobre Liss Pereira en 'MasterChef'

En medio de la disputada competencia que se ha creado en 'MasterChef Celebrity', programa emitido por 'RCN' el fin de semana, la tensión entre la actriz Carla Giraldo y la humorista Liss Pereira parece crecer cada vez más.



(Además: 'Voy por Liss': Carla Giraldo sentencia a Liss Pereira en 'Master Chef').

En días pasados, Liss Pereira afirmó que se sentía cansada del 'mal ambiente' que existía en el 'reality': “Estoy mamada de la risita, la burlita y la cosita. Estoy muy mamada de eso, yo no vine a eso. (...) Seguiré adelante y de no ser porque estamos en este punto de la competencia, me rendía; estoy muy cansada”, afirmó la humorista.



Y tal parece que las cosas se están poniendo aún más difíciles para Pereira, pues, en el capítulo de este sábado, un error en la cocción de un lomo de cerdo en costra de ajonjolí hizo que recibiera críticas de los jurados.



En medio del nerviosismo del momento, Carla Giraldo sonrió al escuchar que Jorge Rausch dijo que presentar un plato crudo podría significar una eliminación directa.



(Además: El rifirrafe de Pity Camacho con Liss Pereira antes de salir de MasterChef).



“Muy bien, muy bien. Le fue muy bien. Incomible”, señaló la actriz.



Finalmente, la comediante recibió uno de los delantales negros, junto a Diego Camargo y Marbelle.

Acá hablándole a un pedazo de carne jejejeje nos iba afectando la 🧠 esta Recta final de @Masterchef_Co 😅🧴#JuerzaLiss pic.twitter.com/dXExgc1lfI — LissPereira (@lisspereira) October 2, 2021

Cabe resaltar que Giraldo, además, dijo que va a cambiar su estrategia y, para ello, busca tener como aliados a Diego Camargo y Frank Martínez. Sin embargo, este último no está de acuerdo porque su propósito es seguir "sacando a famosos".



“Estamos en un duelo. Ella quiere sacarlos a todos y yo a famosos. ¿Quién caerá primero? Tenemos dos lemas similares. El original fue el mío. Son dos fuerzas que en algún punto van a chocar”, explicó el comediante.



(Siga leyendo: Claudia Bahamón sobre Frank Martínez: 'No le tenía fe').



ELTIEMPO.COM