Este martes, 12 de abril, se llevó a cabo la segunda parte del especial de Semana Santa de ‘MasterChef Celebrity’. Para esta oportunidad, los invitados fueron los niños que habían participado en ‘MasterChef Junior’ hace siete años.



Los cambios de los pequeños, ahora adultos, fueron visibles para todos. Muchos de ellos en la actualidad están finalizando sus carreras universitarias, emprendiendo y trabajando en distintas áreas del mercadeo y la administración.

No obstante, el cambio que dejó a muchos televidentes sorprendidos fue el look que lució en 2015 uno de los jurados. Nicolás de Zubiría ha trabajado en el famoso reality desde su inicio y se ha ganado el cariño de los colombianos, quienes lo sintonizan cada noche a las 8 p. m.



Cuando mostraron cómo había cambiado su estilo de la temporada 'junior' al día de hoy, los comentarios no se hicieron esperar, pues el chef tuvo el cabello castaño largo, peinado de un lado, en uno de los capítulos de aquella época.

Así se veía el chef en ese capítulo. Foto: Pagina Oficial Canal RCN

Los usuarios de Twitter no dejaron pasar el acontecimiento e hicieron diversos memes con sus reacciones.

Lo extraño de esto, es que muchos no lo recordaban así, ya que el jurado se ha mostrado calvo desde 2012, mucho antes de que empezaran las grabaciones del primer programa. Sin embargo en ese episodio de 'MasterChef Junior' tenía el cabello largo, mientras aconsejaba a los niños sobre sus pizzas.

El final del nostálgico capítulo llegó cuando los ex participantes pudieron probar los platos que habían hecho junto con los chefs y disfrutar de una amena comida que los reencontró.



Por su parte, el especial de la Santa Semana se seguirá conmemorando este miércoles, 13 de abril, con la llegada de nuevos cocineros. Esta vez, la oportunidad la tendrán los televidentes y fieles seguidores del programa, quienes podrán mostrar sus creaciones a Nicolás de Zubiría, Jorge Raush y Christopher Carpentier.

