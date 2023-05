El reality de gastronomía MasterChef Celebrity Colombia es uno de los programas más vistos en la televisión desde su primera temporada, que se emitió en el año 2018, y el formato ha ido cambiando para atraer a más espectadores.



El lunes 29 de mayo arrancó la nueva entrega de esta competencia, la cual cuenta para esta edición con un total de 24 participantes, quienes tendrán como objetivo mejorar sus habilidades en la cocina y ser ganadores del reality, que otorga más de 200 millones de pesos.

El lunes 29 de mayo arrancó la nueva entrega de esta competencia en la que participan Luces Velásquez, Juliana Galvis, Laura Barjum y Natalia Sanint. Foto: Canal RCN- Masterchef

Entre los participantes que van a estar en esta temporada se encuentran:



-Adrián Parada



-Biassini Segura



-Carolina Acevedo



-Catalina Guzmán



-Daniela Tapia



-Diego Sáenz



-El Negrito W



-Francisca Estévez



-Jairo Ordóñez



-Juan Pablo Barragán



-Juliana Galvis



-Julio César Herrera



-Karoll Márquez



-Laura Barjum

Esta edición tendrá un total de 24 participantes, quienes tendrán como objetivo ganar más de 200 millones de pesos. Foto: Canal RCN- Masterchef

-Luces Velásquez



-Marcela Benjumea



-Mario Ruiz



-Martha Isabel Bolaños



-Natalia Sanint



-Nela González



-Padre Walter de Jesús Zapata



-Crisanto Alonso Vargas



-Zulma Rey



-Álvaro Bayona.

Actores como Juan Pablo Barragán, Julio César Herrera, Marcela Benjumea y Zulma Rey hacen parte del equipo seleccionado para esta temporada del reality. Foto: Canal RCN- Masterchef

Esto fue lo que aseguró la actriz Juliana Galvis en una entrevista para el portal Kienyke. “En algún momento pensé que MasterChef me llamaba la atención porque era una forma de disculparme con mi abuela por todos los años que no cociné. Me preparé mucho tiempo y muchas horas y le metí la ficha como toca”.

La presentadora del programa será nuevamente Claudia Bahamon, quien aseguró en el inicio del reality en el Canal RCN, que esta temporada traerá muchas sorpresas “A mí me sorprenden todos los retos, pues tenemos 24 hijos que hacen la diferencia, que le ponen magia a este programa que tanto aman a los colombianos”. Repiten como jueces Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Chris Carpentier.



Bahamón reveló que en el canal RCN tomó la decisión que el programa fuera transmitido no solo de lunes a viernes, sino también los fines de semanas, así que los aficionados a la cocina de los famosos podrán disfrutarlo todos los días de la semana a las 8:00 de la noche.

Ramiro Meneses, ganador de MasterChef Celebrity

MIGUEL ANGEL RAMOS FORERO

REDACCION ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

