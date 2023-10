MasterChef Celebrity 2023: conozca los momentos más controversiales de la temporada

La tan esperada temporada de MasterChef Celebrity 2023 llegó a su fin, dejando a los espectadores en todo el país con una mezcla de emociones y opiniones divididas.



A lo largo del programa, los famosos participantes brindaron momentos inolvidables y creatividad culinaria, pero también hubo episodios controvertidos que mantuvieron a la audiencia pegada a sus pantallas.

El año 2023 quedará marcado en la memoria de los amantes de la gastronomía y la televisión gracias a la quinta temporada de MasterChef Celebrity, un programa que se destacó como uno de los más vistos y comentados del año.



Esta edición reúne a un elenco de celebridades que destacan en diversos campos como la actuación, el canto, la creación de contenido, la locución y la comedia, lo que promete emociones fuertes desde el principio.



Presentado por Claudia Bahamón, el concurso gastronómico contó con la participación de destacados chefs como Nicolás de Zubiría, Christopher Carpentier y Jorge Rausch, quienes jugaron un papel fundamental en la evaluación de los platos y la toma de decisiones.

A lo largo de la temporada, se vivieron momentos que sin duda quedarán grabados por todos los televidentes, estos son:

1. La traición de Martha Isabel Bolaños a Daniela Tapia

Uno de los momentos más impactantes de la temporada ocurrió durante un desafío reto en el que los participantes tenían la oportunidad de seleccionar fichas al azar que brindaban diversos beneficios.



Martha Isabel Bolaños y Juan Pablo Barragán obtuvieron las codiciadas fichas negras, que les permitían elegir a compañeros que no tendrían la oportunidad de cocinar y, por ende, no sumarían puntos.



En una estrategia sorprendente, Martha seleccionó a Daniela Tapia, lo que generó sorpresa y rabia en la actriz cubana.



Esta decisión se interpretó como una traición y llevó a un momento emotivo en el programa en el que Martha se disculpó y reconoció su error.

“Quedó como que prefería a Carolina por encima de Daniela. ¿A mí qué es lo que me duele? Que Daniela se lo tomó como una traición”, expresó Martha emocionalmente frente a las cámaras de MasterChef Celebrity, derramando lágrimas debido a la decisión que había tomado.



Además, Martha agregó: "Este llanto es porque tengo que hacerme cargo de mi equivocación, jugué pésimo, debí habérselo puesto a Carolina, y ya, me hago cargo del resto, no me queda más que hacerme cargo de las consecuencias”.



Por otro lado, Daniela expresó su frustración y enojo al sentirse traicionada por Martha: “Cuando tienes la posibilidad de escoger a más personas, ¿traicionas a tu amiga? No, tú eres traicionera”.



La tensión entre los dos participantes se hizo evidente, lo que provocó un enfrentamiento emocional que conmovió a los espectadores.

2. Inesperado participante en el top 10

En otro giro inesperado, Zulma Rey, quien al principio parecía ser la cocinera menos experimentada, sorprendió a todos al destacarse en un desafío de eliminación centrado en la preparación del pollo.



Los concursantes Nela González, Zulma Rey, Adrián Parada, Carolina Acevedo y Natalia Sanint se enfrentaron a la tarea de preparar platos con pollo como ingrediente principal. los cuales debían destacar tanto en sabor como en la presentación, incluyendo guarniciones y salsas.



A pesar de las expectativas iniciales, Zulma impresionó a los jurados con su creatividad y destreza culinaria, convirtiéndose en la primera concursante en asegurar su lugar en el Top 10 de MasterChef Celebrity 2023.

En medio de la prueba, Rey compartió sus pensamientos y emociones con una mezcla de alegría y adrenalina, expresando: “Esas voces que me hablaban cuando me invitaron para estar en Masterchef que me decían, Zulma, pero tú que vas a ir a hacer el oso, tú no sabes cocinar. Efectivamente, he hecho el oso, pero estoy feliz porque he aprendido a cocinar”.



Además, recibió elogios por parte de uno de los chefs del programa, Nicolás de Zubiría, quien destacó su progreso al decir: “Me encanta ver que ya estás en los sabores, estás en las técnicas, vemos muy bien esos espárragos, vamos a presentar un poquito mejor, pero ya estás en el juego, la cadena está en la bicicleta, tú sigue pedaleando”.



Este logro personal y la superación de las dudas iniciales generaron un momento emotivo en el programa.

3. Encontrón entre Daniela Tapia y Zulma Rey

La amistad entre Daniela Tapia y Zulma Rey se puso a prueba en un reto en el que debían trabajar juntas en la preparación de un plato inspirado en la cocina india.



Este acontecimiento tuvo lugar durante un episodio centrado en la caja misteriosa que desafió a los concursantes a explorar una variedad de sabores y texturas de la cocina internacional. El ingrediente principal de este desafío fue el pan de hamburguesa de una marca patrocinadora.



Desde el principio, las diferencias de opinión sobre la inclusión de carne de res generaron tensión entre las dos celebridades. Claudia Bahamón intervino en la situación, aumentando aún más la presión.



La presentadora, al visitar la estación de trabajo de los participantes, agregó un elemento de tensión al recordar que en la India, la vaca es un animal sagrado y comentó: “Prepárate porque en la India, la vaca es sagrada (...) Si a mí me dicen que me van a entregar una hamburguesa inspirada en la India con una vaca metida ahí, yo digo, eso ya no es de la India, yo, de pronto los chefs dicen que sí”.

A pesar de los esfuerzos de los chefs por resolver la situación, la discusión entre Daniela y Zulma se hizo evidente y se convirtió en uno de los momentos más tensos de la temporada.



Al comprender las razones detrás de la discusión entre Daniela y Zulma, Jorge Rausch comentó: “hacer una hamburguesa de carne hindú, vale”.



Esta confrontación entre amigas dejó claro que la competencia en MasterChef Celebrity 2023 era feroz y que las emociones estaban a flor de piel.

La quinta temporada de MasterChef Celebrity demostró una vez más que la pasión por la cocina puede llevar a situaciones inesperadas y emocionales, incluso entre celebridades.



Con un elenco estelar y desafíos culinarios emocionantes, MasterChef Celebrity 2023 dejó una huella imborrable en la televisión de este año, debido a que los momentos de drama, emoción y sorpresa mantuvieron a la audiencia pegada a sus pantallas.

Capitulo final de MasterChef Celebrity 2023

