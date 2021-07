La polémica salida de Mario Espitia ayer en 'Masterchef Celebrity'

El capítulo de la tercera temporada del reality 'Masterchef Celebrity', emitido este domingo 4 de julio, ha generado todo tipo de polémicas debido a la controvertida salida del actor Mario Espitia, de 37 años.



Esto debido a que, en esta ocasión no fueron los jurados quienes tomaron la decisión de eliminar a algún integrante del programa transmitido los fines de semana en 'Canal RCN’; por el contrario, lo hicieron las mismas celebridades participantes, quienes votaron para que se fuera el presentador.



Los hechos ocurrieron en medio de un reto de eliminación, en el que Ana María, Mario, Gregorio, Emannuel, Catalina, Pity y Alicia tenían que preparar unas réplicas de los nuevos postres de Juan Valdez.



Después de que la mayoría de los famosos tuvieran problemas preparando la crema batida - debido a que se les cortó más de dos veces - algunos decidieron ayudarse entre ellos.



Cuando Mario Espitia necesitó ayuda, Gregorio le regaló de la crema batida que él mismo realizó. Por su parte, Ana María recibió ayuda por parte de Espitia. Finalmente, Catalina tomó una decisión apresurada sobre la hora: tomó una de las muestras originales de la crema de Juan Valdez.



🥘 La decisión esta vez no la tomaron los jurados, y el turno fue para los cocineros que eligieron a Mario, quien a partir de este momento deja de ser parte de #MasterChefCelebrity, nunca olvidaremos que apoyaste a un compañero en un momento difícil. 😲https://t.co/orUzF0Vs6i pic.twitter.com/1nkttc5ppS — Canal RCN (@CanalRCN) July 5, 2021

Ante esta situación, los jueces dejaron a Mario, Ana María y Catalina con el delantal negro. Los tres, junto a Claudia Bahamón, coincidieron en que ocurrió una situación inaceptable ya que se trata de una competencia y, por tanto, delegaron la responsabilidad de la eliminación a los otros participantes.



Las votaciones quedaron de la siguiente manera: 7 votos para Mario, 4 para Ana María y 2 para Catalina.



Así las cosas, el actor tuvo que abandonar el programa en medio de gritos y peleas por parte de Carla Giraldo, Liss, Marbelle, Endry, entre otros participantes que no podían aceptar lo que ocurrió.



En conclusión, ya no habrán más ayudas ni alianzas en este programa que desafía a los integrantes de la farándula nacional a mostrar sus habilidades culinarias.



