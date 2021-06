Fotos: así lucían antes algunos participantes de ‘MasterChef’

Desde que se estrenó la nueva temporada de ‘Masterchef Celebrity’, el programa se ha posicionado como uno de los más vistos de la televisión nacional.

Tan solo en el primer fin de semana de emisión obtuvo una puntuación en rating de 7,4 y 8,8, de acuerdo con Kantar Ibope Media, compañía analista de medios.



En parte, el éxito del ‘reality’ se debe a la presencia de un amplio elenco de celebridades colombianas y extranjeras, quienes cuentan con el cariño de sus seguidores desde ‘vieja data’.



¿Cómo eran algunos de ellos antes de saltar a la fama?

Carla Giraldo

Carla Giraldo debutó en la televisión colombiana siendo todavía menor de edad. A los 13 años fue protagonista de la famosa producción ‘Me llaman Lolita’ (1999), la cual se emitió en el canal ‘RCN’.

También ha participado en producciones recientes como ‘Cumbia Ninja’ (2013), ‘La ley del corazón’ (2016), ‘Loquito por ti’ (2018) y ‘Las muñecas de la mafia’ (2019).



En la actualidad se le puede ver explotando sus dotes culinarios en ‘MasterChef Celebrity’, producción a la cual se refirió como “uno de mis programas favoritos y ahora hago parte de él”.



Ella añadió que, gracias a su rol en el 'reality', está cumpliendo uno de sus sueños.

Marbelle

Maureen Belky Ramírez, más conocida en el panorama musical como Marbelle, es otra artista que desde muy pequeña ha estado en la escena pública. La cantante inició su carrera como ‘Estrellita romántica’ siendo apenas una niña.

A los 16 años ya había lanzado su primer álbum ‘Collar de perlas’, el cual le otorgó un gran reconocimiento. Con el paso del tiempo ha cosechado otros éxitos como su interpretación junto con Pipe Bueno de ‘Pa todo el año’ (2019) y ‘Adicta al dolor’ (2020).

Hace poco fue protagonista de un hecho singular en ‘Masterchef Celebrity’ (2021). En el capítulo emitido este 20 de junio le dio un emotivo concierto a dos niñas que cumplían 15 años.

Alicia Machado

Alicia Machado fue la ganadora, en 1996, del certamen de Miss Universo, representando a su natal Venezuela. Desde entonces ha ampliado su carrera en la actuación y la presentación.

Hace pocos días, la venezolana publicó una fotografía en la cual aparece con apenas 13 años. La ocasión fue un homenaje a su progenitor en el Día del Padre, por lo que escribió: “Tu ausencia aún no la supero, feliz Día del padre”.

Machado, para muchos internautas, no es la concursante ‘más querida’ del 'reality'. Y es que, al parecer, no se la lleva del todo bien con las otras celebridades participantes.



En el reto más reciente formaron grupos y a ella la escogieron de últimas. Aunque esto no parece una señal explícita de indiferencia, usuarios en redes sociales señalaron que esta elección tardía responde a su “conducta displicente”.



Emmanuel Esparza

La cuota internacional del programa continúa con la participación de Emmanuel Esparza, oriundo de Valencia, España.

El actor se hizo conocido a nivel nacional cuando interpretó a ‘Alejandro Sabaraín’ en la producción de época ‘La Pola’ (2010). Sin embargo, ha aparecido en otras telenovelas como ‘Mentiras perfectas’ (2013), ‘Fugitivos’ (2014) y ‘El Señor de los cielos’ (2017).



En cuanto a su ‘look’, tan reconocido desde que alcanzó la cúspide del prestigio, el mismo Esparza compartió una foto que dejó claro que siempre ha tenido los mismos rasgos característicos.

Ana María Estupiñán

Esta actriz bogotana, así como Esparza, también hizo parte de ‘La Pola’ (2010). Antes de eso apareció en ‘Oye bonita’ (2008) y ‘Amor sincero’ (2010)



Luego se destacó por su actuación en ‘Allá te espero’ (2013), producción en la cual compartió set con personalidades como Alejandra Borrero, el fallecido Carlos Benjumea y Sebastián Martínez.

La actriz, de 29 años, está casada con Mattias Bylin, un joven piloto con quien llevaba una relación desde hace varios años.



Frente al 'reality', Estupiñán se mostró emocionada por su participación en redes sociales y pidió a los televidentes que ‘no le vayan a dar tan duro’, pues no tiene muchas habilidades culinarias.

Mario Espitia

El programa colombiano también cuenta con la participación de Mario Espitia, actor y presentador nacido en Barranquilla.



De hecho, ambas facetas le otorgaron premios TVyNovelas como 'Mejor actor antagónico de telenovela', en 2013, y 'Mejor presentador de programa regional', en 2015.

Espitia ha compartido con sus seguidores varias fotos suyas de joven, como esta en la cual aparece, según él, con un “fondo de carné de colegio”.

