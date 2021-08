Catalina Maya respalda a Marbelle: Alicia Machado las invitó a prostituirse

Con el pasar de los días, la cocina de ‘MasterChef Celebrity’, el reality culinario que tiene en vilo a la mayoría de colombianos, se sigue llenando de humo por el ardor de las polémicas que suscitan sus participantes.



Una de las últimas ‘bombas’ que ha estallado en la cocina de los famosos tiene que ver con la controvertida salida de la modelo y actriz venezolana Alicia Machado. Ella, tras ser eliminada, denunció en su momento que supuestamente había sido víctima de xenofobia.



El peso de esa aseveración hizo que Marbelle, otra de las concursantes más punzantes, complejizara la polémica con un tuit en el que, refiriéndose a Machado, apuntó: “Debería confesar también... que no fuimos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que ‘no son narcos’ , ‘son gente muy bien”.

Debería confesar también .. que no fuímos sus amigas porque nos invitó a prostituirnos con sus amigos que “nos son narcos” “son gente muy bien “ https://t.co/BhqadguMgr — MARBELLE (@Marbelle30) July 10, 2021

Estaba escrito que semejantes declaraciones calaran profundamente en el seno de los televidentes. Y, aunque se intentó indagar en ese entonces por el trasfondo de las palabras de Marbelle, no se logró saber más al respecto.



Ahora, poco más de un mes después del inicio del alud, Catalina Maya, una exparticipante más, reveló los detalles de lo sucedido.



En una entrevista en Instagram con ‘Diva Rebeca’, personaje del comunicador social Omar Vásquez, la reconocida empresaria abordó el tema, con ciertos reparos, pero con claridad.



“Lo que Marbelle dijo fue cierto. Eso pasó, pero pues se quedó donde se quedó y ya. Eso fue en Palomino, eso fue en Santa Marta, delante de todos”.



“Estábamos todas juntas y, nada, hizo un comentario y ya. Ahí murió y ahí quedó”, agregó.



“¿Y nadie aceptó? ¿nadie le dijo: Ay q’hubo?”, interpeló Vásquez en el papel de ‘Rebeca’.



“Querida, no. Ni que estuviéramos tan varadas”.



“Pero la pandemia está dura…”



“No, no. Tampoco”, concluyó Maya.



Catalina Maya fue eliminada de ‘MasterChef’ hace dos semanas. Sin embargo, su estrecha relación con Carla Giraldo, Viña Machado y Marbelle, tres de las famosas protagonistas del show, hace que siga siendo consultada en redes sociales por algunas de las escenas más ‘picantes’ del reality.



Lo cierto es que, en la cocina de las celebridades, tan solo quedan 10 participantes. Habrá que esperar el desenlace del concurso que, por el talante de sus ‘chefs’, a ratos también ha parecido una novela.

