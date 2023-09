El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.

Carolina Acevedo y Martha Bolaños Foto: Canal RCN

El capítulo 99 de la competencia, los cocineros llegaron con la mejor actitud a un nuevo reto donde estaría en juego la última salvación del ciclo, para poder librarse del delantal negro, los famosos debían realizar un plato donde el cerdo fuera el protagonista, sin embargo, solo tenían dos minutos en la despensa para poder escoger los ingredientes.



Tras completarse los dos minutos de tiempo en la despensa, para escoger los ingredientes, se quedaron encerradas Natalia Sanint, Nela González y Carolina Acevedo, quienes ‘negociaron’ con Claudia Bahamón para que las dejara salir a realizar la preparación.



La presentadora les propuso que para dejarlas salir “les quitaría dos minutos por producto”, siendo Nela González y Carolina Acevedo las más afectadas, pues a Acevedo le descontaron 32 minutos de los 60 asignados para la preparación.

Al darse cuenta del poco tiempo con el que contaba, entró en llanto, pues aseguró que en 28 minutos no lograría realizar ninguna preparación. Sin embargo, Nela González y Juan Pablo Barragán consolaron a Carolina Acevedo animándola a 'medírsele al reto’.



“Quiero que Colombia no confié en Claudia Bahamón, quiero decirles que detrás de esa cara bonita hay un ser malvado por dentro”, aseguró Natalia Sanint.



“Al fin me voy, qué mamera” dijo Carolina Acevedo mientras esperaba los 32 minutos, para empezar a cocinar.



Al presentar su preparación en el atril, los chefs la felicitaron por el resultado de su preparación, indicando: “cada vez vamos a tener que quitarte más tiempo, porque una vez más logras sorprendernos”.

Sin sorpresas, Carolina se hace con un lugar en el balcón 😕 #MasterChefCelebrity #MasterChefCelebrityColombia pic.twitter.com/9CunVDCkqd — Fernand und Leclerc (@FernandLeclerc1) September 16, 2023

Sorprendentemente, para todos los cocineros Carolina Acevedo fue quien logró conquistar el paladar de los chefs y logró salvarse de ir al reto de eliminación.

Carolina Acevedo nos habla de su familia y recordamos algunas de sus producciones

